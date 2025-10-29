"Als het slecht gaat...": Heulot onthult hoe Lotto omging met slechte periode van De Lie

Arnaud De Lie kende dit voorjaar opnieuw een moeilijke periode. Voormalig CEO Stéphane Heulot vindt dat hij te weinig steun kreeg om De Lie weer op het juiste pad te krijgen.

Ex-CEO Stéphane Heulot sprak al over de moeilijke samenwerking met de Nationale Loterij en zijn topman Jannie Haek. Volgens Heulot werd de fusie met Intermarché-Wanty zonder zijn medeweten op poten gezet.

Heulot had zelfs al een co-sponsor gevonden voor Lotto en wilde die tijdens de tweede rustdag van de Tour voorstellen. Maar op de Raad van Bestuur kreeg Heulot te horen dat hij te laat was en de fusie al op til was.

Weinig steun voor De Lie in moeilijke periode

Ook toen Arnaud De Lie dit voorjaar een moeilijke periode kende, kreeg Heulot weinig steun. "Ik voelde mij een beetje alleen om hem erbovenop te helpen. Dan bedoel ik intern, want hij werd goed gesteund door familie en vrienden", zegt Heulot bij Cyclism'Actu.

"Als iemand goed presteert, is het makkelijk om hem of haar te steunen. Als het slecht gaat, dan zie je dat er andere krachten meespelen." Het duurde dan ook lang voor De Lie er weer bovenop was.

In de Tour sprintte hij naar enkele ereplaatsen, in het najaar kon hij eindelijk opnieuw winnen. De voormalige Belgische kampioen sloot zijn seizoen zo toch nog af met zeven overwinningen.