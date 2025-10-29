Na 16 jaar niet meer bij de broers Roodhooft: Sanne Cant legt uit waarom

Sanne Cant reed zestien jaar bij ploegen van de broers Roodhooft. Toch ging ze bij SD Worx-Protime aan de slag als trainer in het veld.

Eind februari in de Sluitingsprijs van Oostmalle hing Sanne Cant op haar 35ste haar fiets aan de haak. De vijftienvoudige Belgische kampioene veldrijden vond het tijd om afscheid te nemen als prof.

Toch wilde ze in het veldrijden blijven en SD Worx-Protime, de ploeg van Lotte Kopecky, bood haar een job als trainer aan. Cant mag in het veldrijden de Hongaarse Blanka Vas en de Luxemburgse Marie Schreiber begeleiden.

Waarom bleef Cant niet bij de broers Roodhooft?

Cant bleef dus niet bij de broers Roodhooft, waar ze zestien jaar bij reed. "Van hun uit is de vraag niet gekomen, maar ik was hoe dan ook op zoek naar een ploeg met weinig renners", zegt Cant bij WielerFlits.

Dat de vraag niet kwam van de broers Roodhooft is toch opmerkelijk, want in de laatste jaren van haar carrière was Cant al een beetje trainer. Zo nam ze vorig jaar Puck Pieterse op sleeptouw tijdens de verkenning van het WK en dat gaf haar een fijn gevoel.

Al was de keuze voor een ploeg met slechts twee renners dus ook bewust van Cant. Ze wilde zo de persoonlijke aanpak centraal stellen en Vas en Schreiber zo goed mogelijk kunnen begeleiden.