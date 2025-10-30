Binnenkort geen ploegmaats meer: Thibau Nys is eerlijk over Lars van der Haar

Lars van der Haar is bezig aan zijn laatste seizoen als crosser. Thibau Nys is lovend over de afscheidnemende Nederlander.

Bij Baloise Glowi Lions was Lars van der Haar jarenlang het uithangbord, maar de 34-jarige Nederlander heeft moeite om zichzelf nog te motiveren, vooral op training dan. Hij kondigde dan ook zijn afscheid aan.

Van der Haar zal de fakkel dan definitief doorgeven aan Thibau Nys en zijn landgenoot Pim Ronhaar. Voor Europees kampioen Nys is Van der Haar belangrijk geweest voor zijn ontwikkeling als renner.

Nys lovend over Van der Haar

"Iedereen binnen de ploeg kan een boek schrijven over Lars van der Haar. En het zal een positief boek zijn", zegt Nys bij Sporza. "Lars is een ongelooflijk goede gast op en naast de fiets. Hij heeft me enorm veel bijgebracht. Als nieuweling, maar zelfs vandaag nog."

Nys gaat Van der Haar volgend seizoen dan ook missen bij Baloise Glowi Lions. Hij zal zich de Nederlander vooral herinneren als een vechter en iemand die altijd koers wil maken.





Het afscheid is nog niet voor meteen, Van der Haar hangt zijn fiets pas eind februari definitief aan de haak. Een jaar geleden won Van der Haar voor het laatst een cross, toen hij voor de tweede keer de Koppenbergcross won.