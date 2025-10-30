Wielrenner die wekenlang in coma lag zorgt voor comeback van het jaar en charmeert met typisch gebaar

Gelukkig zijn er ook verhalen in het wielrenner die goed aflopen. De man die wekenlang in coma lag voelt zich nu weer echt wielrenner.

Het is echt gek hoe het kan verkeren in een wielercarrière. Het ging Filippo Baroncini voor de wind in de loop van het seizoen met de eindzege in de Baloise Belgium Tour en de tweede plaats in het Italiaans Kampioenschap tijdrijden. Even later maakte hij de andere kant van de medaille mee met een harde crash in de Ronde van Polen in augustus.

Dit was niet zomaar een valpartij, dit was een crash met verregaande gevolgen. De 25-jarige Italiaan moest geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, zijn gezicht en zijn wervelkolom. Zijn gezicht zou helemaal misvormd geweest zijn. Om zijn herstel te bevorderen werd de renner van Team UAE Emirates-XRG zelfs in kunstmatige coma gehouden.

Baroncini lag twee weken in coma

Dat werd dus puur gedaan opdat hij een betere kans zou maken om volledig te kunnen herstellen, maar het is toch altijd bang afwachten of zo iemand dan snel weer uit die coma kan komen. Dat gebeurde na ongeveer twee weken. Baroncini had geen zware inwendige verwondingen opgelopen, waardoor zijn herstel vervolgens prima verliep.

Het resultaat hiervan zien we nu in een video van zijn ploegmaat Juan Sébastian Molano die online circuleert. De Colombiaan zit tijdens training op de fiets, samen met ploegleider Marco Marcato en ... Filippo Baroncini. Die laatste komt in het midden in beeld en laat met zijn gelaatsuitdrukking zien dat alles goed met hem gaat. Mooi om zien.

Baroncini geeft aan dat alles prima gaat

Baroncini maakt met zijn hand ook nog eens dat typisch Italiaanse gebaar om aan te geven dat alles oké is. Laat ons hopen dat zijn carrière nu enkel nog in positieve zin evolueert en hij nooit meer zo'n zware val moet meemaken. 

