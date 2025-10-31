Afwijkende waarden bij hun ploeg: Movistar is klaar en duidelijk over Lazkano

Oier Lazkano is door de UCI voorlopig geschorst voor afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort en dat tussen 2022 en 2024. In die periode reed Lazkano voor Movistar.

In het shirt van Movistar liet Oier Lazkano zich meermaals opmerken. Hij werd tweede in Dwars door Vlaanderen in 2023, derde in Kuurne-Brussel-Kuurne in 2024 en ook negende in het eindklassement van de Dauphiné.

Bij Movistar zijn ze duidelijk. "Ten eerste was het pas gistermiddag, 30 oktober 2025, dat we wisten van de situatie", laat de Spaanse ploeg weken in een persmededeling. De ploeg merkte eerder geen slechte signalen op.

Movistar wast handen in onschuld over Lazkano

"Tijdens de drie seizoenen van contractuele relatie met de heer Lazkano (van de vijf waarnaar de UCI-studie verwijst), leverden alle controles waaraan hij werd onderworpen door de verschillende nationale en internationale organisaties, evenals intern voor het team zelf, een negatief resultaat op."

De UCI verwees in zijn mededeling enkel naar de periode tussen 2022 en 2024, maar in hun communicatie naar Movistar werd ook verwezen naar testen die afgenomen zijn op 7 januari 2020. Toen reed Lazkano nog voor Caja Rural.





"Abraca Sports (het bedrijf achter de ploeg Movistar, nvdr.) herhaalt nogmaals met absolute vastberadenheid haar onwrikbare toewijding aan een schone en transparante sport. Daartoe zullen we met absolute vastberadenheid alle inspanningen, controles en maatregelen die we tot nu toe hebben gedaan, verdubbelen."