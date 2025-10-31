"Andere ploegen hebben dat niet": Oliver Naesen onthult grote geheim van Decathlon

"Andere ploegen hebben dat niet": Oliver Naesen onthult grote geheim van Decathlon
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Oliver Naesen rijdt sinds 2017 bij de ploeg die vanaf volgend jaar Decathlon-CMA CGM zal heten. En in die periode zag hij bijzonder veel veranderen.

De komst van Decathlon in het peloton vorig jaar werd op twijfel onthaald. Want de renners moesten ook op fietsen rijden van de Franse keten van sportwinkels. En die hadden tot dan toe niet de beste reputatie. 

Oliver Naesen was meteen fan en zag sinds de komst van Decathlon bijzonder veel veranderen bij de ploeg. Het Franse miljardenbedrijf kan veel makkelijker onderhandelen met leveranciers van materiaal. 

"Als Decathlon naar dat merk wielen belt om de ploeg te sponsoren, dan is de kans reëel dat Decathlon van de ene op de andere dag de grootste klant van dat bedrijf wordt. Dat is slagkracht die andere ploegen niet hebben", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad.

Feedback van Naesen wordt omgezet in nieuw materiaal 

Decathlon wordt nu ook eigenaar van de ploeg, wat aantoont dat ze bijzonder toegewijd zijn. Naesen voelt ook dat er iets met zijn feedback over materiaal wordt gedaan, terwijl sponsors dat voorheen als kritiek konden zien. 

Bij Decathlon wordt die feedback omgezet in nieuw materiaal. "Vorig jaar heb ik vier keer een levering van nieuwe regenjassen gekregen, gewoon omdat ze alles zo snel ontwikkelen en verbeteren. Ik denk dat ik twintig regenjassen in mijn kast heb liggen", lacht Naesen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Oliver Naesen

Meer nieuws

Een zegen voor Eli Iserbyt, maar...: "Sta daar nog steeds kritisch tegenover"

Een zegen voor Eli Iserbyt, maar...: "Sta daar nog steeds kritisch tegenover"

15:00
Ruben Van Gucht krijgt stevige straf voor meermaals rijden zonder rijbewijs Naast de fiets

Ruben Van Gucht krijgt stevige straf voor meermaals rijden zonder rijbewijs

14:00
🎥 "Groter, wilder en spectaculairder!": Turbo Cross van Average Rob komt terug op nieuwe locatie en ander concept

🎥 "Groter, wilder en spectaculairder!": Turbo Cross van Average Rob komt terug op nieuwe locatie en ander concept

12:30
"Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish

"Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish

12:00
1
Samen met heel wat Belgen: Wout van Aert komt dit weekend al in actie

Samen met heel wat Belgen: Wout van Aert komt dit weekend al in actie

11:30
Heeft hij gelijk? Bart Wellens wil iets veranderen aan Koppenbergcross

Heeft hij gelijk? Bart Wellens wil iets veranderen aan Koppenbergcross

11:00
Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

10:00
Red Bull-BORA-hansgrohe reageert kort en krachtig op voorlopige schorsing van Oier Lazkano

Red Bull-BORA-hansgrohe reageert kort en krachtig op voorlopige schorsing van Oier Lazkano

09:00
Thibau Nys wil misverstand de wereld uit: "Zal niet zo zijn"

Thibau Nys wil misverstand de wereld uit: "Zal niet zo zijn"

08:30
Koppenbergcross bezorgt organisator stevig prijskaartje van half miljoen euro

Koppenbergcross bezorgt organisator stevig prijskaartje van half miljoen euro

08:00
Veldrijden meer achter betaalmuur: Sven Nys kent de echte reden

Veldrijden meer achter betaalmuur: Sven Nys kent de echte reden

07:30
Terug bij Soudal Quick-Step: Niki Terpstra stevig geschrokken van wat hij zag

Terug bij Soudal Quick-Step: Niki Terpstra stevig geschrokken van wat hij zag

07:00
Binnenkort geen ploegmaats meer: Thibau Nys is eerlijk over Lars van der Haar

Binnenkort geen ploegmaats meer: Thibau Nys is eerlijk over Lars van der Haar

21:30
Intermarché-Wanty eist geld van Visma-Lease a Bike

Intermarché-Wanty eist geld van Visma-Lease a Bike

20:30
Tourwinnaar "maakt zich boos" over dominantie van Tadej Pogacar

Tourwinnaar "maakt zich boos" over dominantie van Tadej Pogacar

20:00
Nys start met ander gevoel aan seizoen, maar weet ook dat schijn kan bedriegen

Nys start met ander gevoel aan seizoen, maar weet ook dat schijn kan bedriegen

19:00
📷 Snelheidsduivel Lotte Kopecky geniet met volle teugen samen met... Axel Merckx

📷 Snelheidsduivel Lotte Kopecky geniet met volle teugen samen met... Axel Merckx

18:30
Bommetje bij ploeg van Remco Evenepoel: Oier Lazkano loopt tegen de lamp

Bommetje bij ploeg van Remco Evenepoel: Oier Lazkano loopt tegen de lamp

17:35
Geen wereldtitel: Van der Haar is duidelijk over kwelduivels Van der Poel en Van Aert

Geen wereldtitel: Van der Haar is duidelijk over kwelduivels Van der Poel en Van Aert

17:00
Bart Wellens kreeg zekerheid en mag zo eindelijk samenwerken met topcrosser

Bart Wellens kreeg zekerheid en mag zo eindelijk samenwerken met topcrosser

16:30
"Cirkel is rond": Sam Bennett vindt onderdak bij ploeg met heel wat Belgen

"Cirkel is rond": Sam Bennett vindt onderdak bij ploeg met heel wat Belgen

16:00
Nieuwe stap in de fusie met Lotto: Intermarché-Wanty neemt na tien jaar afscheid

Nieuwe stap in de fusie met Lotto: Intermarché-Wanty neemt na tien jaar afscheid

30/10
Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

30/10
Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"

Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"

30/10
Twijfels over Tour-deelname Van der Poel en concrete verwachtingen voor Van Aert: "Dan krijg je pure chaos"

Twijfels over Tour-deelname Van der Poel en concrete verwachtingen voor Van Aert: "Dan krijg je pure chaos"

30/10
Dan toch niet zo onlogisch: er zit meer achter transfer Uijtdebroeks naar Movistar dan iedereen denkt

Dan toch niet zo onlogisch: er zit meer achter transfer Uijtdebroeks naar Movistar dan iedereen denkt

30/10
Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

30/10
Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert

Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert

30/10
Actie die Wout van Aert in België veel kritiek opleverde wordt nu juist geprezen: "Een briljant voorbeeld"

Actie die Wout van Aert in België veel kritiek opleverde wordt nu juist geprezen: "Een briljant voorbeeld"

30/10
Wielrenner die wekenlang in coma lag zorgt voor comeback van het jaar en charmeert met typisch gebaar

Wielrenner die wekenlang in coma lag zorgt voor comeback van het jaar en charmeert met typisch gebaar

30/10
Nieuwe ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe zegt welke rol Evenepoel kan krijgen in grote rondes

Nieuwe ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe zegt welke rol Evenepoel kan krijgen in grote rondes

30/10
"Twee races waar ik van droom": Renner van Soudal Quick-Step kijkt enorm uit naar 2026

"Twee races waar ik van droom": Renner van Soudal Quick-Step kijkt enorm uit naar 2026

29/10
Renner loopt stevige schorsing op van bijna twee jaar

Renner loopt stevige schorsing op van bijna twee jaar

29/10
Verhaal volledig voorbij of mag Robbe Ghys toch nog op de piste rijden van zijn nieuwe ploeg?

Verhaal volledig voorbij of mag Robbe Ghys toch nog op de piste rijden van zijn nieuwe ploeg?

29/10
Tietema zegt wat er met UAE Team Emirates moet gebeuren om de koers 'eerlijker' te maken

Tietema zegt wat er met UAE Team Emirates moet gebeuren om de koers 'eerlijker' te maken

29/10
Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

29/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Bart Wellens Lars Van Der Haar Oier Lazkano Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Toon Aerts Julien Vermote Egan Bernal Greg Van Avermaet Sam Bennett Primoz Roglic Niki Terpstra Bradley Wiggins Lotte Kopecky Bas Tietema Sven Nys

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved