"Andere ploegen hebben dat niet": Oliver Naesen onthult grote geheim van Decathlon

Oliver Naesen rijdt sinds 2017 bij de ploeg die vanaf volgend jaar Decathlon-CMA CGM zal heten. En in die periode zag hij bijzonder veel veranderen.

De komst van Decathlon in het peloton vorig jaar werd op twijfel onthaald. Want de renners moesten ook op fietsen rijden van de Franse keten van sportwinkels. En die hadden tot dan toe niet de beste reputatie.

Oliver Naesen was meteen fan en zag sinds de komst van Decathlon bijzonder veel veranderen bij de ploeg. Het Franse miljardenbedrijf kan veel makkelijker onderhandelen met leveranciers van materiaal.

"Als Decathlon naar dat merk wielen belt om de ploeg te sponsoren, dan is de kans reëel dat Decathlon van de ene op de andere dag de grootste klant van dat bedrijf wordt. Dat is slagkracht die andere ploegen niet hebben", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad.

Feedback van Naesen wordt omgezet in nieuw materiaal

Decathlon wordt nu ook eigenaar van de ploeg, wat aantoont dat ze bijzonder toegewijd zijn. Naesen voelt ook dat er iets met zijn feedback over materiaal wordt gedaan, terwijl sponsors dat voorheen als kritiek konden zien.

Bij Decathlon wordt die feedback omgezet in nieuw materiaal. "Vorig jaar heb ik vier keer een levering van nieuwe regenjassen gekregen, gewoon omdat ze alles zo snel ontwikkelen en verbeteren. Ik denk dat ik twintig regenjassen in mijn kast heb liggen", lacht Naesen.