Oliver Naesen nog steeds stevig onder de indruk: "Dit gaat alles op zijn kop zetten"

Oliver Naesen bereidt zich momenteel voor op het nieuwe wegseizoen in Spanje. En zijn nieuwe fiets bevalt hem nog altijd.

Met de komst van Decathlon als nieuwe hoofdsponsor werd er ook veel gewisseld wat het materiaal betreft bij Decathlon-AG2R. De fietsen van BMC werden ingeruild voor die van Van Rysel, een merk van Decathlon.

Van Rysel-fiets uitstekend

Daar werden bijzonder veel vragen bij gesteld, want een fiets van Decathlon werd niet meteen geassocieerd met een WorldTour-ploeg. Maar Olivier Naesen was meteen gecharmeerd en is dat nu nog steeds.

"Hij is echt uitmuntend. Een wreed machine, veruit de beste die ik al had", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad. De fiets is ook vederlicht, slechts 100 gram meer dan de limiet, zelfs met standaardpedalen en zwaardere hogere wielen.

Volgens Naesen gedraagt de fiets zich ook bijzonder aangenaam, ook bij hogere snelheden. Met de beste componenten op de fiets is er geen enkel compromis gemaakt. "Als je het mij vraagt, gaat die fiets de markt op zijn kop zetten."