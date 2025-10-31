Veldrijden meer achter betaalmuur: Sven Nys kent de echte reden

Twaalf crossen verdwijnen dit seizoen achter een betaalmuur. Sven Nys, ploegmanager van Baloise Glowi Lions, begrijpt die keuze wel.

De tweede manche van de Superprestige in Overijse was enkel live te zien voor klanten van Telenet en Proximus met een betalende sportabonnement. Dat zal dit seizoen nog elf keer het geval zijn.

Volgens Telenet is het echter noodzakelijk om meer crossen achter een betaalmuur te steken om het financiële plaatje te doen kloppen. De factuur van de uitzendrechten en productiekosten steeg dan ook fors de voorbije jaren.

Waarom verdwijnt veldrijden achter betaalmuur?

Sven Nys benadrukt dat crossen achter een betaalmuur niet nieuw is en benadrukt ook dat er nog altijd veel crossen vrij te volgen zijn op Sporza. Dat is het geval voor de kampioenschappen en de X2O Badkamers Trofee.

Van de Wereldbeker en Superprestige verdwijnen zes crossen achter een betaalmuur en dat is volgens Nys niet onlogisch. "Dat heeft voor een deel te maken met sponsoren die verbonden zijn aan bepaalde klassementen, die de wedstrijden uitzenden", zegt hij bij WielerFlits.

Daarmee wijst Nys naar Telenet, dat hoofdsponsor is van de Superprestige en de Wereldbeker. Zij willen dan ook hun graantje meepikken en dat kan enkele door crossen achter een betaalmuur.