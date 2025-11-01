(Dominante?) Thibau Nys barst van zelfvertrouwen en blaast hoog van de toren: "Mijn niveau zal hoger liggen"

(Dominante?) Thibau Nys barst van zelfvertrouwen en blaast hoog van de toren: "Mijn niveau zal hoger liggen"
Vandaag verwelkomt de cross Thibau Nys opnieuw. Of de concurrentie ook zo blij zal zijn om zijn naam op het startblad te zien, is een andere vraag.

In de eerste aflevering van de YouTube-documentaire Rufus Unchained op het kanaal van Baloise Glowi Lions blaast Thibau Nys hoog van de toren. "Voor de eerste keer had ik een vlekkeloze voorbereiding op het veldritseizoen. Ik had echt een geweldige voorbereiding." Hij zweert dat hij voor het eerst echt een nagenoeg perfecte aanloop kende.

Dat zou er dan in theorie in moeten resulteren dat hij nog beter voor de dag komt dan hij de voorbije jaren al heeft gedaan. Goed wetende dat hij vorig seizoen al het BK en het EK won. " Ik wil de volgende stap nemen en er overal een show van maken. Dat is mijn doelstelling." Thibau Nys heeft dus de missie om het publiek te vermaken.

Nys ziet Koppenbergcross als monument

Te beginnen op de Koppenberg. "De Koppenbergcross is altijd een soort van start van het seizoen geweest. Vanaf dan gaat het om de knikkers. Het is een soort monument in de veldritwereld. Het is een van de belangrijkste crossen van het seizoen. Sinds ik er voor het eerst reed had ik het gevoel dat als er één cross zou zijn dat ik kon winnen bij de profs, dat het deze zou zijn. Het is een cross die me goed ligt."

Nys beseft echter goed genoeg dat hij de overwinning niet cadeau zal krijgen. "Het niveau zal hoog liggen, maar mijn niveau zal nog hoger liggen", zegt hij terwijl hij een kopje koffie drinkt. Hij zegt het ook met een ernstige blik: het is hem duidelijk menens. Weinigen zouden zo'n uitspraak durven doen nog voor ze ook maar één cross gereden hebben.

Nys wil dan toch domineren

Nog zo'n andere opvallende uitspraak: "Ik train niet om te winnen, ik train om te domineren." In recente interviews hield Nys de boot nog af als het ging om potentiële dominantie in het veld, maar dat is dus wel degelijk iets waar hij van wakker ligt.  

