Verwachtingen schieten als raket omhoog: Thibau Nys 'laat zich niet zot maken' en sluit gek scenario niet uit

Om Thibau Nys 'zot' te krijgen, moet er al veel gebeuren, ook al is hij amper 22. Qua scenario's voor dit weekend houdt hij wel rekening met uiteenlopende ervaringen.

Thibau Nys steekt bij Sporza niet onder stoelen of banken dat hij op het allerhoogste mikt in de Koppenbergcross, zijn eerste veldrit van het seizoen. "Het is gewoon een doel: ik wil daar gewoon winnen. Iedereen verwacht ondertussen ook al van mij dat ik ga winnen. Ik laat mij daar niet zot door maken, maar ik vind het wel leuk. Dat is een teken dat ik al iets bewezen heb. Ik bekijk dat positief."

Dat wil niet zeggen dat hij er ook zelf anders gaat naar kijken. "Ik ben heel realistisch: het zal niet simpel zijn; Er zullen een aantal heel sterke mannen voor de dag komen, het niveau ligt hoog. Ik ga honderd procent moeten zijn om daar te winnen", blikt de Europese kampioen vooruit naar de afspraak van komende zaterdag in Oudenaarde.

Thibau Nys spreekt over positieve signalen

Zijn deelname aan de Tour moet hem in principe beter gemaakt hebben, erkent Nys. "Ik hoop dat het van in het begin rendeert en dat ik geen twee-drie crossen nodig heb om erin te komen. De eerste drie crossen zijn al meteen heel belangrijk. De signalen zijn heel positief, maar je mag er niet zomaar vanuitgaan dat het wel in orde komt."

In principe lijkt de Koppenbergcross de ideale veldrit om zijn rentree te maken, omdat het daar voor een groot stuk op conditie aankomt. "Ja, toch wel, maar dan kan het een dag later in Lokeren helemaal anders zijn. Het zou kunnen dat ik win op de Koppenberg en in Lokeren moet strijden voor een top tien, omdat dit weer helemaal iets anders is."





Nys gaat meteen voor 'dubbel' weekend

Zo zouden we twee dagen na elkaar met een heel ander beeld van Nys kunnen krijgen. "Ik hoop dat ik in die twee crossen competitief kan zijn. Ik heb er ook vertrouwen in: laat dat duidelijk zijn. Het is niet zo dat ik de dag vooraf in mijn bed kruip met de gedachte: ik ga het morgen wel even opkuisen." Ontdek wat Nys nog te zeggen heeft voorafgaand aan zijn rentree.