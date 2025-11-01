Proximus legt uit waarom je moet betalen om de cross live te zien op tv

Proximus verduidelijkt zijn keuze om veldritten achter de betaalmuur te plaatsen. De telecomoperator volgt daarmee het voorbeeld van Telenet en wijst op financiële en productionele motieven.

Proximus heeft besloten om zes Superprestigecrossen en zes Wereldbekers enkel aan betalende abonnees aan te bieden. De veldritten zijn voortaan onderdeel van het sportpakket, dat tijdelijk aan 14,99 wordt aangeboden euro. “We begrijpen de bezorgdheden van de fans ook, maar er zit een bredere realiteit achter”, vertelt Fabrice Gansbeke, persverantwoordelijke bij Proximus, aan WielerFlits.

Fabrice Gansbeke wijst naar VRT en productieproblemen

Volgens Gansbeke is de verminderde dekking door VRT een belangrijke factor. De openbare omroep zond vroeger vrijwel alle veldritten uit, maar heeft dat aanbod teruggeschroefd. “Zoals de collega’s van Telenet aanstipten, staan de budgetten overal onder druk. In eerste instantie is dat het geval bij VRT”, stelt hij. Proximus heeft daarop ingespeeld door het gat in het aanbod op te vullen.

De beslissing om meer wedstrijden achter de betaalmuur te brengen, is volgens Gansbeke ook ingegeven door oplopende kosten. Zowel uitzendrechten als productie vergen aanzienlijke investeringen. “Je mag niet vergeten hoe veel het kost om een veldrit deftig in beeld te brengen. Je zit al snel op vijftien tot twintig cameraposities, soms komt daar nog een drone bij”, klinkt het bij de woordvoerder.

In het verleden werden sommige crossen nog via het open kanaal Proximus Showcase uitgezonden. Dat is volgens Gansbeke niet langer haalbaar, mede door de komst van nieuwe buitenlandse wedstrijden in de Wereldbeker. “Wij hebben die in co-productie met Proximus gecoverd, maar dat was heel duur”, zegt hij.

Kijkcijfers en fanbase blijven onderwerp van discussie

Over het aantal abonnees en kijkcijfers wil Proximus geen concrete gegevens delen. Wel blijkt uit CIM-cijfers dat de Superprestigecross van Ruddervoorde bij Sporza meer dan 500.000 kijkers trok. De uitzendingen bij Proximus en Telenet haalden die dag geen plaats in de top 20 van best bekeken programma’s, wat wijst op minder dan 100.000 kijkers.

Toch ziet Proximus een vaste groep fans die bewust kiest voor het sportpakket. “Er zijn mensen die de crossen nu eenmaal willen bekijken”, stelt Gansbeke. Volgens hem is er een duidelijke stijging in abonnementen vlak voor de start van het veldritseizoen. “Dat zien we duidelijk aan de timing wanneer mensen een sportpakket aanschaffen”, besluit hij.