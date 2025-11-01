Van der Poel en Van Aert getagd, maar Thibau Nys zinspeelt alvast op deelname aan niet te missen event

Van der Poel en Van Aert getagd, maar Thibau Nys zinspeelt alvast op deelname aan niet te missen event


Thibau Nys ziet een deelname al helemaal zitten. Hij lijkt alleszins van plan om zelf van de partij te zijn bij de derde editie van de Turbo Cross.

Organisator Average Rob heeft nog maar pas aangekondigd dat die derde editie er komt. Die zal niet plaatsvinden in Diegem zoals de laatste twee jaar, maar het wordt een onderdeel van de nieuwe cross in Hofstade. Er is ook een heel nieuw concept uitgedacht, met vier categorieën en meer maar kortere rondjes om af te werken.

De vier categorieën zijn: celebrity men, celebrity women, pro men en pro women. Ook de huidige actieve veldrijders komen zo in theorie in aanmerking voor deelname aan de Turbo Cross, als het allemaal op diezelfde dag te plannen valt. Average Rob roept op Instagram alvast op om iedereen te taggen van wie je wilt dat die meedoet.

Nys laat uitschijnen dat hij meedoet aan Turbo Cross

Het is geen verrassing dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel getagd zijn om deel te nemen aan de Turbo Cross. Niemand minder dan Thibau Nys heeft zelf gereageerd in de comments en tagt Julien Bernard, zijn ploegmaat op de weg bij Lidl-Trek. Nys schrijft er zelfs bij: "Mij maakt het niet uit, ik doe mee!" Afwachten of die deelname er effectief komt.

Bernard reageert alvast met emoji's die laten uitschijnen dat hij Nys wel graag aan de slag wil zien gaan in de Turbo Cross. Een ander account heeft nog een speciaal verzoek voor Thibau Nys: "Thibau, breng alsjeblieft Aleix Espargaro mee, dat wil ik zien." Espargaro is een voormalig motorracer uit de MotoGP die dit jaar wielrennen een kans gegeven heeft bij Lidl-Trek Future Racing.

Overtuigt Nys zijn ploegmaats?

Het moet nog blijken of Thibau Nys hem of andere ploegmaats kan overtuigen tot een deelname, maar zelf lijkt hij er dus wel zin in te hebben. De Turbo Cross gaat door op 22 december 2025, wanneer ook de Plage Cross in Hofstade op het programma staat. 

