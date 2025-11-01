Vijfvoudig Tourwinnaar geeft zijn redenen om te twijfelen aan Remco Evenepoel

Een derde plek en een opgave is het bilan van Remco Evenepoel in de Tour de France. Doet hij ooit beter? Een vijfvoudig Tourwinnaar heeft zijn twijfels.

Bernard Hinault weet wat er voor nodig is om de Tour te winnen. Hij deed het immers zelf in 1978, 1979, 1981, 1982 en 1985. In de Vlaamse Wielrijder & Biker krijgt de Fransman de vraag of Evenepoel het ooit zal klaarspelen. "Dat gaat o.a. van de rittenschema's afhangen. Hoelang zijn de tijdritten? Hoeveel cols spelen een cruciale rol?"

Als we naar het Tour-parcours van 2026 kijken, lijkt organisator ASO niet geneigd Evenepoel snel een parcours op zijn maat te bieden. Hinault heeft ook zijn twijfels of het potentieel van Evenepoel echt tot aan Tourwinst reikt. "Ik twijfel nog over zijn capaciteiten in het echte hooggebergte. Hij kon me op dat terrein nog niet imponeren", is Hinault eerlijk.

Valpartijen remmen Evenepoel af

Dat is een belangrijke reden voor de twijfels van Hinault, maar het is niet de enige. Er scheelt ook nog wat anders. "Wat bij Remco een rol speelt, is dat valpartijen hem tot op heden hebben afgeremd. De averij die hij telkens opliep was enorm. Daar herstel je niet zomaar van. Zo'n accidenten zijn een aanslag op je lichaam", aldus Hinault.

Iedereen gaat ervan uit dat een blessure achter de rug is eens een renner opnieuw op de fiets zit. Zo simpel is het echter niet. "Ik denk dat je twee jaar verder bent vooraleer je lichaam helemaal heeft gereset." Aangezien Evenepoel vorige winter nog ten val kwam, zou dat betekenen dat hij pas in 2027 weer de allerbeste versie van zichzelf kan zijn.





Hinault wil Evenepoel eens op zijn best zien

"Ik zou hem graag een grote ronde zien rijden als hij echt op zijn best is en alles meezit", zegt Hinault over Evenepoel. "Hij is nog jong, er is ruimte." Evenepoel is momenteel 25 en heeft dus nog heel wat mooie jaren voor zich. Over Evenepoel als atleet in het algemeen was Hinault wel heel erg lovend.