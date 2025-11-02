"Grote publiek vergeet dat snel": Van Aert zegt waarom hij afscheid van Declercq niet wilde missen

Wout van Aert en Tim Declercq reden nooit voor dezelfde ploeg, maar toch wilde Van Aert op het afscheidscriterium van Declercq zijn. Hij was dan ook lovend over de afscheidnemende 'El Tractor'.

Heen en terug moest Wout van Aert zo'n drie uur in de auto zitten van Herentals naar het West-Vlaamse Hooglede om het afscheidscriterium van Tim Declercq bij te wonen, maar hij deed het met plezier.

"Tim is een goede vriend geworden in het peloton", zegt Van Aert bij Sporza. "Ik was vrij dit weekend en dat hielp. Het is leuk om mee zijn afscheid te vieren." Vriendschap gaat dus ook over de ploegen heen.

Van Aert zwaait met lof voor Declercq

Van Aert was ook lovend over de kwaliteiten van Declercq en vindt dat hij veel respect verdiend. Want iemand die hard op kop rijdt van het peloton, haalt vaak de tv-uitzending niet en het is ook een uitstervend ras.

"Het brede publiek gaat er snel aan voorbij hoe belangrijk zo'n renner is, maar in het peloton weet iedereen hem naar waarde te schatten", stelde Van Aert. Op het WK in 2021 en het EK 2023 waren Van Aert en Declercq ploegmaats bij de Belgische ploeg.





Voor Van Aert was het criterium een leuk tussendoortje. Aan crossen dacht hij nog niet, Van Aert wil eerst een stevige basis leggen voor komend voorjaar, waar de klassiekers opnieuw zijn grote doel worden.