Lampaert en Merlier doen boekje open over Declercq: "Dat wil iets zeggen, hé"

Dat Tim Declercq geliefd was in het peloton, werd duidelijk bij zijn afscheidscriterium. Yves Lampaert en Tim Melier spreken dan ook vol lof over hem.

Heel wat renners zitten in hun rustperiode, maar toch stonden ze met plezier aan de start van het afscheidscriterium van Tim Declercq in Hooglede. Onder meer Wout van Aert, Tim Merlier en Yves Lampaert.

Van Aert was bij een merkenteam nooit ploegmaat van Declercq, maar wilde er toch graag bij zijn. Dat was zeker ook het geval voor zijn ex-ploegmaats Yves Lampaert en Tim Merlier, die ook vrienden zijn van Declercq.

Lampaert en Merlier vol lof over Declercq

"We zijn getuige geweest bij elkaars trouw. Dat wil iets zeggen, hé", zegt Lampaert bij Sporza over Declercq. "Tim is een zeer enthousiaste en gemotiveerde renner geweest. Een echt trainingsbeest ook en een bron van levenswijsheid."

Dat bevestigde ook Tim Merlier, die in 2023 één jaar ploegmaat was van Declercq. "Als hij een verhaal vertelde, dan ging je telefoon snel aan de kant en stopte je met scrollen om met volle aandacht te luisteren."





Dat er zo veel renners aanwezig waren bij zijn afscheid, zegt volgens Merlier ook veel over Declercq. Lampaert en Merlier zullen Declercq niet lang moeten missen, want hij wordt trainer bij Soudal Quick-Step.