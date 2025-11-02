"Met alle respect, maar...": Niels Albert ziet groot verschil tussen Nys en andere crossers

Met Thibau Nys lijkt er opnieuw een ster te zijn in het veldrijden. Volgens voormalig wereldkampioen Niels Albert is dat exact wat de cross nodig had.

De Koppenbergcross wordt ook wel eens de echte start van het veldritseizoen genoemd. Thibau Nys vond het de geschikte cross om aan zijn seizoen te beginnen en de Europese kampioen won meteen met overmacht. 

Nys sprak voor de Koppenbergcross met bijzonder veel zelfvertrouwen en volgens Niels Albert is dat exact wat het veldrijden nodig had. Hij kan de hoogdagen van het veldrijden doen herleven, door de achterban van zijn vader terug naar de cross te lokken. 

Wat heeft Thibau Nys wat andere crossers niet hebben?

Albert gelooft dan ook echt dat Nys een kantelpunt kan zijn. "We misten die allures", zegt Albert bij HLN. Volgens Albert waren de crossers de voorbije jaren allemaal veel te brave huisvaders. 

"Met alle respect, maar het was de afgelopen jaren toch vaak: ‘Ja, ik weet het nie goe...’ Ze waren allemaal heel braaf." Bij Thibau Nys is dat anders, hij durft zeggen waar het op staat en spreekt ook zijn ambities uit. 

Met zijn tatoeages op zijn arm heeft Nys ook de uitstraling van een 'bad boy', maar volgens Albert is hij wel een lieve jongen. "Als hij hier bij mij in de zaak passeert, is dat ne fantastische kerel. Ik hou er wel van", stelt Albert nog. 

Niels Albert

