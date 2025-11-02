"Of we dit gaan uitpraten?" Thibau Nys is bikkelhard voor vader Sven Nys

Het was de dag niet van Thibau Nys in Lokeren. Hij kende veel materiaalpech en was ook streng voor zijn vader, die verantwoordelijk was.

"Alles wat vandaag een beetje kon mislopen, liep mis", vatte Thibau Nys zijn cross in Lokeren samen. Na een fietswissel reed Nys in een put en zakten zijn shifters, bij een nieuwe fietswissel kreeg hij een fiets met een scheef stuur.

Vader Sven Nys gaf tijdens de cross al toe dat hij aan het stuur van zijn zoon had gewerkt. "Ja, daar ga ik niets op zeggen. Dat mag niet gebeuren", zei Thibau Nys bij Sporza. "Of ik dit nu ga uitpraten met mijn pa? Neen, want ik ga vanavond bij ons mama eten."

Al valt er volgens Nys ook niet veel over uit te praten. Hij kreeg ook nog te maken met een gezakt zadel en kwam uiteindelijk als 15de over de streep, op meer dan drie minuten van winnaar Joris Nieuwenhuis.

Nys tevreden met gevoel in Lokeren

Jammer vond Nys, want hij had graag een goede uitslag neergezet in Lokeren. Nys probeerde in de eerste rondes nog tijd goed te maken en op te schuiven, maar door de opeenvolging van pech kreeg hij het niet meer gebolwerkt.





Afsluiten deed Nys wel nog met een positieve noot, want hij was wel tevreden met het gevoel tijdens de cross. "Ik was goed hersteld van gisteren en er zat veel snee op in de eerste helft van de cross." Op naar het EK van volgende week zondag.