Tim Declercq neemt in schoonheid afscheid en heeft mooie woorden voor Van Aert en co

Tim Declercq heeft definitief zijn fiets aan de haak gehangen. In zijn thuisstad Hooglede-Gits won Declercq zijn eigen afscheidscriterium.

Heel wat profrenners waren zaterdag afzakt naar het West-Vlaamse Hooglede-Gits om de carrière van Tim Declercq in schoonheid af te sluiten. Onder meer Yves Lampaert, Tim Merlier, Tiesj Benoot, Bert Van Lerberghe en Wout van Aert waren de partij.

In het afscheidscriterium moesten er 35 rondjes worden afgewerkt van 1,6 kilometer, in totaal dus 56 kilometer. Declercq, die nooit een profkoers won, was de beste in zijn eigen afscheidscriterium.

Declercq won solo voor zijn goede vrienden Yves Lampaert en Bert Van Lerberghe, die mee met hem op het podium mochten. 'El Tractor' nam zo in schoonheid afscheid van het profwielrennen.

"Het is fantastisch, zo veel volk, ik heb er geen woorden voor", reageerde Declercq op de massale opkomst voor zijn afscheid. "Mijn familie, mijn vrienden, collega’s, wie hier aan de start staat, het getuigt van veel respect en het mij echt veel deugd."





"Ik kon mij geen mooier afscheid inbeelden", besloot Declercq nog. Hij zal het wielrennen echter niet verlaten, want Declercq gaat bij Soudal Quick-Step aan de slag als trainer.