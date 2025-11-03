Deze zomer aan de dood ontsnapt, maar Michael Matthews tekent nog nieuw contract

Deze zomer aan de dood ontsnapt, maar Michael Matthews tekent nog nieuw contract
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Michael Matthews (35) blijft nog twee jaar aan boord bij Jayco-AlUla. De Australische formatie lijkt de financiële problemen zo helemaal te hebben weggewerkt.

De voorbije weken was er wat onrust over Jayco-AlUla, want de Australische ploeg had geen aanvraag ingediend voor een WorldTour-licentie voor 2026. Er waren onder meer problemen met de bankgarantie, die nog niet gestort was. 

De beste renners van Jayco-AlUla mochten zo vertrekken bij de ploeg, maar dat is niet gebeurd. De problemen lijken ondertussen ook weggewerkt te zijn, want de Australische ploeg heeft het contract van Michael Matthews verlengd met twee jaar

De 35-jarige Australiër had in juni last van een longembolie, waardoor Matthews tussen begin juni en eind augustus aan de kant stond. Als hij nog twee of drie dagen langer had verder getraind, had Matthews het wellicht niet overleefd. 

Matthews verlengt contract met twee jaar bij Jayco AlUla

"Na de problemen die ik afgelopen zomer heb gehad, ben ik het team, mijn leven hoe het is en de afgelopen jaren in het wielrennen enorm gaan waarderen", zegt Matthews. "Ik voel me nog steeds 25 jaar en ik kijk ernaar uit om deze reis met Jayco AlUla verder te zetten."

"Ik heb echt het gevoel dat ik steeds beter word, dus ik kijk er echt naar uit om nog twee jaar bij het team te blijven en te zien wat we samen kunnen bereiken. Hopelijk kan ik samen met het team de doelen bereiken waar ik in mijn carrière naar op zoek ben. Ik ben gewoon heel benieuwd wat de komende twee jaar me brengen en ik waardeer elk moment."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Michael Matthews

Meer nieuws

Is alles intussen uitgeklaard tussen vader en zoon Nys? "Dat zei hij deze ochtend"

Is alles intussen uitgeklaard tussen vader en zoon Nys? "Dat zei hij deze ochtend"

16:00
🎥 Van Aert en co nemen Lampaert bij de neus: "Eerst communie van Georges"

🎥 Van Aert en co nemen Lampaert bij de neus: "Eerst communie van Georges"

14:00
"Je voelt dat hier echt": aanwinst van Soudal Quick-Step erg onder de indruk

"Je voelt dat hier echt": aanwinst van Soudal Quick-Step erg onder de indruk

13:30
Primoz Roglic onthult hoe zijn eerste ontmoeting met Remco Evenepoel is verlopen

Primoz Roglic onthult hoe zijn eerste ontmoeting met Remco Evenepoel is verlopen

13:00
"Onbegrijpelijk": Bart Wellens zet 'mecanicien' Sven Nys stevig op zijn plaats

"Onbegrijpelijk": Bart Wellens zet 'mecanicien' Sven Nys stevig op zijn plaats

12:30
Topfavoriet op het EK? Paul Herygers geeft zijn ongezouten mening over Thibau Nys

Topfavoriet op het EK? Paul Herygers geeft zijn ongezouten mening over Thibau Nys

12:00
Belgische Lotto-renner bedankt voor fusie en vindt onderdak bij ambitieuze ploeg

Belgische Lotto-renner bedankt voor fusie en vindt onderdak bij ambitieuze ploeg

11:00
"Een haat-liefdeverhouding": Thibau Nys weet wat hem te doen staat

"Een haat-liefdeverhouding": Thibau Nys weet wat hem te doen staat

10:00
Belgisch kampioen gravel droomt van Europese titel in het veld en ziet één groot voordeel

Belgisch kampioen gravel droomt van Europese titel in het veld en ziet één groot voordeel

09:00
Opgave in de Koppenbergcross: Vanthourenhout legt uit wat er aan de hand was

Opgave in de Koppenbergcross: Vanthourenhout legt uit wat er aan de hand was

08:30
Nieuwenhuis profiteert twee keer van offday Nys: "Dacht dat het voorbij was"

Nieuwenhuis profiteert twee keer van offday Nys: "Dacht dat het voorbij was"

08:00
Wat als Iserbyt nieuwe operatie moet ondergaan? Mettepenningen vreest het ergste

Wat als Iserbyt nieuwe operatie moet ondergaan? Mettepenningen vreest het ergste

07:30
📷 Met speciale vermelding van Van Aert: Visma-Lease a Bike neemt afscheid van Belg

📷 Met speciale vermelding van Van Aert: Visma-Lease a Bike neemt afscheid van Belg

07:00
Evenepoel weet waar hij aan toe is: Roglic spreekt zijn ambities uit voor 2026

Evenepoel weet waar hij aan toe is: Roglic spreekt zijn ambities uit voor 2026

21:30
Staat Van Empel weer bij af? Herygers klaar en duidelijk na snelle opgave in Koppenbergcross

Staat Van Empel weer bij af? Herygers klaar en duidelijk na snelle opgave in Koppenbergcross

20:30
Alweer een nieuwe zege: Lucinda Brand zegt hoe ze nog beter is geworden

Alweer een nieuwe zege: Lucinda Brand zegt hoe ze nog beter is geworden

20:00
'Dan toch een toekomst voor Wagner Bazin WB in 2026 in het peloton'

'Dan toch een toekomst voor Wagner Bazin WB in 2026 in het peloton'

19:00
Christoph Roodhooft komt met slecht nieuws over terugkeer van twee crossers

Christoph Roodhooft komt met slecht nieuws over terugkeer van twee crossers

18:30
"Of we dit gaan uitpraten?" Thibau Nys is bikkelhard voor vader Sven Nys

"Of we dit gaan uitpraten?" Thibau Nys is bikkelhard voor vader Sven Nys

17:30
"Onacceptabel": Marion Norbert Riberolle doet oproep na moord op Franse ex-renster

"Onacceptabel": Marion Norbert Riberolle doet oproep na moord op Franse ex-renster

17:00
🎥 "Remco-achtige" Thibau Nys boos op zijn materiaal, "verantwoordelijke" Sven Nys komt met uitleg

🎥 "Remco-achtige" Thibau Nys boos op zijn materiaal, "verantwoordelijke" Sven Nys komt met uitleg

16:30
Opnieuw slecht nieuws over Eli Iserbyt: "Moeten ons geen illusies maken"

Opnieuw slecht nieuws over Eli Iserbyt: "Moeten ons geen illusies maken"

02/11
"Hij moet dat vergeten": opvallende raad voor Thibau Nys voor EK in Middelkerke

"Hij moet dat vergeten": opvallende raad voor Thibau Nys voor EK in Middelkerke

02/11
Lampaert en Merlier doen boekje open over Declercq: "Dat wil iets zeggen, hé"

Lampaert en Merlier doen boekje open over Declercq: "Dat wil iets zeggen, hé"

02/11
Biniam Girmay is het beu en uit zijn frustraties over Intermarché-Wanty

Biniam Girmay is het beu en uit zijn frustraties over Intermarché-Wanty

02/11
"Van der Poel bewijst dat het wél kan": duidelijke oproep aan Pogacar, Del Toro en Seixas

"Van der Poel bewijst dat het wél kan": duidelijke oproep aan Pogacar, Del Toro en Seixas

02/11
🎥 Unieke blik achter de schermen: vriendin Anna toont wat ze allemaal doet voor Thibau Nys

🎥 Unieke blik achter de schermen: vriendin Anna toont wat ze allemaal doet voor Thibau Nys

02/11
"Grote publiek vergeet dat snel": Van Aert zegt waarom hij afscheid van Declercq niet wilde missen

"Grote publiek vergeet dat snel": Van Aert zegt waarom hij afscheid van Declercq niet wilde missen

02/11
Oier Lazkano doorbreekt de stilte en reageert nu ook zelf op voorlopige schorsing

Oier Lazkano doorbreekt de stilte en reageert nu ook zelf op voorlopige schorsing

02/11
"Met alle respect, maar...": Niels Albert ziet groot verschil tussen Nys en andere crossers

"Met alle respect, maar...": Niels Albert ziet groot verschil tussen Nys en andere crossers

02/11
Kan Nys ook Van der Poel en Van Aert uitdagen? Herygers doet straffe uitspraak

Kan Nys ook Van der Poel en Van Aert uitdagen? Herygers doet straffe uitspraak

02/11
Thibau Nys over zijn vader Sven Nys: "Hij werd er zelfs zot van"

Thibau Nys over zijn vader Sven Nys: "Hij werd er zelfs zot van"

02/11
Tim Declercq neemt in schoonheid afscheid en heeft mooie woorden voor Van Aert en co

Tim Declercq neemt in schoonheid afscheid en heeft mooie woorden voor Van Aert en co

02/11
Drie renners krijgen mogelijk zege extra bij definitieve schorsing van Oier Lazkano

Drie renners krijgen mogelijk zege extra bij definitieve schorsing van Oier Lazkano

02/11
"Het is dat hij niet mag van zijn ploeg, anders zou hij direct komen": Duidelijk standpunt over Pogacar

"Het is dat hij niet mag van zijn ploeg, anders zou hij direct komen": Duidelijk standpunt over Pogacar

02/11
Thuisrijder zit niet in selectie voor EK veldrijden in Middelkerke en spreekt daarover klare taal

Thuisrijder zit niet in selectie voor EK veldrijden in Middelkerke en spreekt daarover klare taal

01/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Remco Evenepoel Wout Van Aert Tim Declercq Mathieu Van Der Poel Oier Lazkano Sven Nys Tadej Pogacar Yves Lampaert Paul Herygers Primoz Roglic Gerben Kuypers Eli Iserbyt Michael Vanthourenhout Tim Merlier Fem van Empel Bernard Hinault Tosh Van Der Sande Ceylin Del Carmen Alvarado Jolien Verschueren

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved