Deze zomer aan de dood ontsnapt, maar Michael Matthews tekent nog nieuw contract

Michael Matthews (35) blijft nog twee jaar aan boord bij Jayco-AlUla. De Australische formatie lijkt de financiële problemen zo helemaal te hebben weggewerkt.

De voorbije weken was er wat onrust over Jayco-AlUla, want de Australische ploeg had geen aanvraag ingediend voor een WorldTour-licentie voor 2026. Er waren onder meer problemen met de bankgarantie, die nog niet gestort was.

De beste renners van Jayco-AlUla mochten zo vertrekken bij de ploeg, maar dat is niet gebeurd. De problemen lijken ondertussen ook weggewerkt te zijn, want de Australische ploeg heeft het contract van Michael Matthews verlengd met twee jaar

De 35-jarige Australiër had in juni last van een longembolie, waardoor Matthews tussen begin juni en eind augustus aan de kant stond. Als hij nog twee of drie dagen langer had verder getraind, had Matthews het wellicht niet overleefd.

"Na de problemen die ik afgelopen zomer heb gehad, ben ik het team, mijn leven hoe het is en de afgelopen jaren in het wielrennen enorm gaan waarderen", zegt Matthews. "Ik voel me nog steeds 25 jaar en ik kijk ernaar uit om deze reis met Jayco AlUla verder te zetten."

"Ik heb echt het gevoel dat ik steeds beter word, dus ik kijk er echt naar uit om nog twee jaar bij het team te blijven en te zien wat we samen kunnen bereiken. Hopelijk kan ik samen met het team de doelen bereiken waar ik in mijn carrière naar op zoek ben. Ik ben gewoon heel benieuwd wat de komende twee jaar me brengen en ik waardeer elk moment."