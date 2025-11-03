"Een haat-liefdeverhouding": Thibau Nys weet wat hem te doen staat

Thibau Nys verdedigt zondag in dag Middelkerke zijn Europese titel. Hij beseft dat het zand zijn grootste tegenstander wordt om zijn titel te verlengen.

Ondanks een baaldag in Lokeren, met heel wat materiaalpech, was Thibau Nys wel tevreden over het gevoel dat hij had tijdens de cross. Conditioneel is hij in orde en dat zal nodig zijn zondag op het EK in Middelkerke. 

Ontsnappen aan zand aan de Belgische kust is onmogelijk en net dat is voor een van de enige gebreken van Nys. "Je kan het gerust omschrijven als een haat-liefdeverhouding met het zand. Ik heb er al serieus mee gesukkeld en op gevloekt", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. 

Nochtans vormde een zandparcours voor Nys geen probleem bij de jeugd. In Koksijde, Oostende en Antwerpen werd hij drie keer Belgisch kampioen, maar die lijn kan Nys voorlopig niet doortrekken bij de profs. 

Nys gaat trainen in het zand voor het EK

Zelfs al Nys nog vijf procent beter dan in de Koppenbergcross, dan nog denkt hij dat het een lastige opdracht zal worden op het EK. Want bij twee of drie foutjes in het zand zal Nys al achter de feiten aanhollen in het zand en zijn motor opblazen. 

Nys weet dan ook dat hij boven zichzelf zal moeten uitstijgen om zondag zijn Europese titel te verlengen. Om niets aan het toeval over te laten, gaat hij nu een hele week trainen in het zand. En dan hopen op het beste. 

Thibau Nys

