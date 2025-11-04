"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon
Foto: © photonews

Thibau Nys had in Lokeren veel problemen van zijn materiaal. Volgens Sven Nys heeft dat te maken met de start van het seizoen, maar zal dat op het EK opgelost zijn.

De Rapencross in Lokeren werd er één om snel te vergeten voor Thibau Nys. In zijn voorlopig laatste wedstrijd als Europees kampioen had Nys veel problemen met zijn materiaal, vooral de shifters op zijn stuur zakten naar beneden. 

Sturen wordt zo moeilijk, Nys kwam ook enkele keren ten val. Vader Sven Nys nam tijdens de cross al de verantwoordelijkheid op zich en geeft bij HLN nog wat meer uitleg over wat nu precies het probleem was. 

Sinds dit jaar rijdt Baloise Glowi Lions met nieuwe sturen, de remgrepen worden er met een ring en moer opgekneld. Daar zit wel een limiet op, anders springt het stuur kapot. Maar door de gladde laklaag van het stuur blijven de remgrepen niet op hun plaats zitten. 

Wat zal Nys veranderen aan het stuur?

Dat zal nu opgelost worden met schuurpapier. "In het verleden hebben we dat nooit moeten doen, maar de vaststelling is dat die nieuwe sturen er iets gevoeliger voor zijn", zegt Nys. En tijdens een cross wordt er nog altijd meer geëist van de fiets dan op training. 

Daarom werd het probleem pas in Lokeren vastgesteld. "De aanpassing is dus absoluut vereist. Ik ben er vast van overtuigd dat we ‘t tegen volgende week, op het EK, zullen hebben opgelost", verzekert Sven Nys nog. 

