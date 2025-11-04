"Vergeet hen niet": Herygers noemt twee verrassende namen voor EK veldrijden

Zondag wordt in Middelkerke gestreden om de Europese titel in het veld. Paul Herygers ziet echter een verrassende Belg als outsider voor de medailles.

Thibau Nys is voor Paul Herygers nog altijd de topfavoriet voor het Europees kampioenschap in Middelkerke, ook al werd Nys pas 15de in Lokeren. Toch is het een vraagteken of Nys echt zijn stempel zal kunnen drukken in het zand.

Naast Nys zijn er dan ook heel wat outsiders die kunnen verrassen op het Europees kampioenschap. Michael Vanthourenhout werd al twee keer Europees kampioen en is altijd goed op een kampioenschap.

En Herygers denkt aan nog andere renners. "Er rijden nog mannen mee. Vergeet Pim Ronhaar niet. Hij deed niet mee in Lokeren, zaterdag eindigde hij wel op het podium in Oudenaarde", zegt hij bij Sporza.

Herygers tipt Wyseure voor EK veldrijden

Bij Aerts en Sweeck, die de voorbije weken nog niet echt konden overtuigen, heeft Herygers ook twijfels. "Maar ook Wyseure was het voorbije weekend bijna spoorloos. Toch zet ik hem volgend weekend in mijn top 4."

Wyseure won in Meulebeke, maar afgelopen weekend werd hij pas dertiende op de Koppenberg en zevende in Lokeren. In 2022 werd hij al eens verrassend wereldkampioen bij de beloften, kan Wyseure nog eens stunten?