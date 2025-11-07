🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

Wout van Aert is nog eens op pad met zijn vroegere ploegmaat Nathan Van Hooydonck. Niet in België, maar deze keer in het verre Amerika.

Het was al bekend dat zijn ploeg Visma-Lease a Bike Wout van Aert in de VS een bezoek liet brengen aan fietsenfabrikant Cervélo en daarna tijd maakte voor een ander soort snelheid. In een garage vond hij naast mountainbikes en koersfietsen ook hele snelle ... wagens. Ook Van Aert kan onder de indruk zijn van Porsche's en Lamborghini's.

Ondertussen heeft Van Aert ook een topsportevenement bijgewoond in Amerika. Het ging hierbij niet om een wielerwedstrijd, maar wel om een basketbalmatch uit de NBA. Samen met wielrenster Margaux Vigié poseerde Van Aert in Los Angeles voor de Crypto.com Arena, het stadion waar de iconische basketbalclub LA Lakers zijn thuismatchen speelt.

De duim omhoog bij Van Hooydonck

In een kort filmpje is te zien hoe Wout van Aert en Nathan Van Hooydonck naast elkaar zitten tijdens de wedstrijd tegen de San Antonio Spurs. Van Hooydonck steekt alvast de duim op: de voormalig wielrenner geniet met volle teugen van de ervaring in Californië. Van Aert toeverde ook maar snel een glimlach tevoren toen hij zag dat hij gefilmd werd.

Daarna veranderde zijn gelaatsuitdrukking toch weer snel en zagen we vooral een heel erg geconcentreerde Van Aert. Hij wou blijkbaar geen enkel moment van de wedstrijd missen. Wie had gedacht dat er zo'n basketbalfan schuilde in Van Aert? Hij zag de Lakers in elk geval winnen. Na een spannende wedstrijd werd het 118-116.

Van Aert zag spectaculaire dingen

Eén van de meest specatulaire dingen die Van Aert te zien kreeg was de moedige poging van de zoon van James LeBron om een dunk van San Antonio-ster Wembanyama te stoppen. Zo leerde Van Aert ook dat je in de topsport geen onmogelijke dingen moet proberen doen.