Fietsenfabrikant Mathieu van der Poel reageert op de komst van een nieuw wapen voor de Nederlandse topper

Veel verhalen in de marge in deze tijd van het jaar en het mogelijke nieuwe 'wapen' van Van der Poel is er daar één van. Hij zou binnenkort op een nieuwe fiets kunnen rijden.

Op beelden die online circuleren kon vastgesteld worden dat Mathieu van der Poel tijdens trainingen reed op wat een prototype van de Canyon Aeroad lijkt te zijn. De fiets waar Van der Poel op traint wijkt af van de huidige Canyon Aeroad. Zo heeft hij al gebruik gemaakt van een ander stuur en frame in vergelijking met de koersen in de loop van 2025.

Het is vaak aan sociale media te danken dat dit soort details worden opgemerkt en dat kan dan ook het begin betekenen van een resem geruchten of verwachtingen. De vraag is nu of het al dan niet testen van dit prototype er ook effectief toe leidt dat Van der Poel binnenkort op een nieuwe fiets rijdt. De huidige Canyon Aeroad werd ruim een jaar geleden pas voorgesteld.

Duidelijkheid over versie voor Van der Poel

De Duitse fietsenfabrikant, met wie Van der Poel een jarenlange overeenkomst heeft afgesloten, wilde bij WielerFlits toch wat kwijt over de fiets waar de Nederlander momenteel beroep op doet. "Mathieu koerst met de CFR-versie van de Canyon Aeroad." Voorts wordt de vergelijking gemaakt tussen het wielrennen en de autosport.

"Net zoals raceteams hun auto’s constant ontwikkelen, losstaand van de commerciële beschikbaarheid, kent Canyons CFR-platform een continu onderzoeks- en ontwerpproces met ’s werelds beste atleten." Het ontwerpen en ontwikkelen stopt dus nooit. "Dat is in dit geval cruciaal om ervoor te zorgen dat onze fietsen de snelste in het profpeloton blijven."

Van der Poel test nieuwe dingen uit

Heel veel zeggen ze bij Canyon niet, maar tussen de lijnen kun je wel verstaan dat Mathieu van der Poel wel degelijk nieuwe dingen uittest. Het blijft wel afwachten of dit ook op korte termijn zal leiden tot een nieuwe fiets.

