Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

Foto: © photonews

We zijn er ons misschien niet altijd van bewust wat voor een grote ster Wout van Aert ook is op internationaal vlak. Hij heeft een grote sportvedette van weleer leren kennen in de VS.

U kon al lezen hoe Wout van Aert in Los Angeles een basketbalwedstrijd van de LA Lakers heeft bijgewoond. Inmiddels heeft Van Aert ook uitgetest of basketbal iets voor hemzelf is. Dat heeft hij gedaan onder begeleiding van niemand minder dan Reggie Miller. Bij de basketkenners onder u zal die naam zeker een belletje doen rinkelen. 

Miller werd tijdens zijn actieve loopbaan vijf keer verkozen tot All-Star. Hoewel hij nooit NBA-kampioen werd (één keer haalde hij de finale), had hij lange tijd het hoogste puntentotaal uit driepunters op zijn naam staan. In de jaren negentig was het Indiana van Miller, die zijn hele carrière voor dezelfde ploeg speelde, één van de uitdagers van het mythische Chicago Bulls-team van Michael Jordan.

Basket en fietsen op het menu voor Van Aert en Miller

Sponsoren als Red Bull en SRAM hebben in de VS Miller en Van Aert met elkaar in contact gebracht. "Ik had de kans om de grote Wout van Aert dingen te leren op het parket en hij toonde me dan weer hoe te fietsen. Deze samenwerking was 'made in heaven'. Ik voelde me als een kind in de snoepwinkel", laat Miller op Instagram weten dat hij het super vond.

Verschillende filmpjes tonen aan hoe de dag in elkaars bijzijn is verlopen. Vooral het laatste is de moeite, wanneer ze beiden buiten gaan fietsen. Miller ging inmiddels helemaal los. "Oh my goodness! Chasing Wout. Chasing Wout. Are you kidding me?" Van Aert gooide er zelf de persoonlijke slogan van Miller tegenaan, die de Amerikaan eerder ook op zijn trui droeg.

Van Aert en Miller signeren elkaars shirts

"Boom baby!" Miller herhaalde het zelf ook nog een keer en had duidelijk de tijd van zijn leven. Van Aert zal in elk geval niet met lege handen thuiskomen van zijn trip naar de VS. Hij is een door Miller gesigneerd truitje rijker. Zelf signeerde Van Aert dan weer zijn wielershirt van Visma-Lease a Bike. 

Wout Van Aert

