Johan Bruyneel: "Ik denk niet dat het Tadej Pogacar veel kan schelen wat de vader van Remco Evenepoel zegt"
Foto: © photonews

Benieuwd of Tadej Pogacar zelf wakker lag van de ophef die initieel in België ontstond rond zijn programma voor 2026. Waarschijnlijk niet, als we het karakter van de Sloveen goed kunnen inschatten.

Patrick Evenepoel had stevige vraagtekens geplaatst bij een deelname van Pogacar aan de Tour van 2026. Dat was een stevig bommetje voor heel de wielrennerij. UAE-manager Joxean 'Matxin' Fernandez ontkrachtte de uitspraak van vader Evenepoel door de doelen in 2026 aan te geven. In principe mikt Pogacar op de Tour en het WK.

Het is wel een boeiend gespreksonderwerp, waarover ook Johan Bruyneel zich inmiddels over gebogen heeft in THEMOVE. "Ten eerste worden dingen constant uit de context getrokken. Ik hoorde de uitspraak van Patrick Evenepoel in die podcast. Patrick had het over Remco en Tadej en zegt: "Wel, wie zegt dat Tadej volgend jaar de Tour rijdt?""

Vader Evenepoel zei niet expliciet dat Pogacar de Tour skipt

Dat is de manier waarop het allemaal begonnen is. "De interviewer vraagt dan waarom hij zoiets zegt. Patrick verwees naar geruchten in het peloton, maar zei niet specifiek dat hij gehoord had dat Tadej de Tour niet zou rijden. Matxin heeft het meteen gecorrigeerd en gezegd dat er geen intentie is bij Tadej Pogacar om volgend jaar de Tour over te slaan."

Bruyneel nuanceert dus de uitspraak van Patrick Evenepoel en hecht ook geloof aan de verklaringen van Matxin. Bovendien wijst de Belgische oud-ploegleider ook op de mijlpaal die mogelijk op Pogacar wacht. Er is de kans om geschiedenis te schrijven en die wil Pogi wellicht niet zomaar laten liggen. "Als hij volgend jaar wint, heeft hij vijf Tourzeges."

Verhaal rond Pogacar uit de context getrokken?

Podcasthost Spencer Martin oppert vervolgens dat het misschien iets is dat de clan Evenepoel uitspreekt, in de hoop dat het werkelijkheid wordt. "Ik denk niet dat het Tadej veel kan schelen wat Remco's vader zegt", lacht Bruyneel. "Ik ben ervan overtuigd dat het iets is dat opgeblazen is en uit context is getrokken." 

