Remco Evenepoel geniet er duidelijk van dat hij jonge talentjes uit eigen academie compleet kon verrassen

Remco Evenepoel heeft deze week nog voor de verrassing van het najaar gezorgd. Tot hun eigen verrassing bezocht hij de talentjes uit zijn eigen academie.

Remco Evenepoel is afgelopen woensdag verschenen aan de zijde van de fietsers uit de R.EV Academy, oftewel de academie wiens missie het is om de wielersport toegankelijker te maken voor Brusselse jongeren. Het is geen geheim dat Evenepoel dit heel belangrijk vindt. Zo verleent hij zijn naam aan een initiatief dat ook anderen dichter bij de fiets kan brengen.

Blijkbaar waren de kinderen uit zijn academie er vooraf niet van op de hoogte dat ze Evenepoel deze week zouden ontmoeten. Op zijn eigen Instagram Stories heeft Evenepoel de compilatie van afbeeldingen gedeeld van een vorige social mediapost van de R.EV Brussels Cycling Academy. "Een verrassend bezoek op onze training van woensdag!"

Evenepoel geeft tips aan jonge talenten

De eerste zin van die Instagrampost wees erop dat de fietsers uit de academie totaal uit de lucht kwamen gevallen. "Onze renners konden hun ogen niet geloven. De training op de R.EV Brussels Cycling Academy kreeg een boost van de grote baas. Remco Evenepoel deelde enkele tips en herinnerde iedereen eraan waar passie en hard werken toe kan leiden."

Zijn boodschap is blijkbaar echt wel aangekomen en helemaal opgenomen door zijn publiek. "De jonge renners luisterden hoe Remco Evenepoel het had over koersen, mindset en het najagen van je dromen. Momenten als deze brengen die dromen een stukje dichterbij. Bedankt Remco, om de volgende generatie wielrenners te inspireren!"





Veel voldoening bij Evenepoel

Dit is iets waar de dubbelvoudige olympische kampioen ongetwijfeld heel erg veel voldoening uit haalt. Anders zou hij het ook zelf niet delen. Evenepoel gaf ook wel aan dat het voor hem persoonlijk tijd was voor wat vakantie.