Thibau Nys heeft op bepaalde manier weinig goede ervaringen en is heel eerlijk over wat hij nog moet bewijzen

Als hij nog langer in de trui van Europees kampioen wil rijden, zal Thibau Nys zondag een van zijn eerste positieve ervaringen in het zand moeten beleven. Die zijn er tot dusver nog maar amper geweest.

Het EK veldrijden gaat dit seizoen immers door in Middelkerke. Dat betekent: door het zand crossen. Bij In De Leiderstrui is Thibau Nys eerlijk wat zijn vaardigheden betreft. "Mijn skills in het zand zijn niet zo geweldig, dus zelfs met deze vorm wordt het een heel moeilijke taak om de Europese titel opnieuw te pakken", aldus een realistische Nys.

De veldrijder van Baloise Glow Lions weet dat hij het in Middelkerke nog niet echt heeft kunnen waarmaken. "Het is een cross waar ik nog veel te bewijzen heb. We zien wel, ik ga er alvast vol tegenaan." Moeten we nu dan al een streep trekken door een nieuwe Europese titel voor Nys? Zo ver wil hij niet gaan: "Ik zeg niet dat het niet kan."

Nys werd bij de jeugd al kampioen in het zand

Nys trekt zich dan vooral op aan zijn herinneringen uit de jeugd. Hij moet al naar die periode terug, want bij de profs hebben zandcrossen hem nog maar weinig succes geboden. "Ik ben in de jeugd al drie keer kampioen geworden in het zand, maar er zijn ook dagen dat mijn stuur omslaat en ikzelf dichtsla", omschrijft hij zijn wisselvalligheid.

Thibau Nys bekent eerlijk dat de positieve ervaringen in het zand in de wedstrijden bij de grote jongens voorlopig op één hand te tellen zijn. "Bij de elites heb ik nog maar zelden een goeie zandcross gereden. Ja, in Zonhoven, maar dat kan je geen echte zandcross noemen." In Middelkerke belooft het toch nog heel wat anders te noemen.





Thibau Nys tempert de verwachtingen

Nys tempert dus de verwachtingen, maar het kan ook eens fijn zijn om in een andere rol aan de statt van een kampioenschap te komen. Eerder had Nys al verklaard dat hij een haat-liefde verhouding heeft met zandcrossen.