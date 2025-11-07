Thibau Nys heeft op bepaalde manier weinig goede ervaringen en is heel eerlijk over wat hij nog moet bewijzen

Thibau Nys heeft op bepaalde manier weinig goede ervaringen en is heel eerlijk over wat hij nog moet bewijzen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Als hij nog langer in de trui van Europees kampioen wil rijden, zal Thibau Nys zondag een van zijn eerste positieve ervaringen in het zand moeten beleven. Die zijn er tot dusver nog maar amper geweest.

Het EK veldrijden gaat dit seizoen immers door in Middelkerke. Dat betekent: door het zand crossen. Bij In De Leiderstrui is Thibau Nys eerlijk wat zijn vaardigheden betreft. "Mijn skills in het zand zijn niet zo geweldig, dus zelfs met deze vorm wordt het een heel moeilijke taak om de Europese titel opnieuw te pakken", aldus een realistische Nys.

De veldrijder van Baloise Glow Lions weet dat hij het in Middelkerke nog niet echt heeft kunnen waarmaken. "Het is een cross waar ik nog veel te bewijzen heb. We zien wel, ik ga er alvast vol tegenaan." Moeten we nu dan al een streep trekken door een nieuwe Europese titel voor Nys? Zo ver wil hij niet gaan: "Ik zeg niet dat het niet kan."

Nys werd bij de jeugd al kampioen in het zand

Nys trekt zich dan vooral op aan zijn herinneringen uit de jeugd. Hij moet al naar die periode terug, want bij de profs hebben zandcrossen hem nog maar weinig succes geboden. "Ik ben in de jeugd al drie keer kampioen geworden in het zand, maar er zijn ook dagen dat mijn stuur omslaat en ikzelf dichtsla", omschrijft hij zijn wisselvalligheid.

Thibau Nys  bekent eerlijk dat de positieve ervaringen in het zand in de wedstrijden bij de grote jongens voorlopig op één hand te tellen zijn. "Bij de elites heb ik nog maar zelden een goeie zandcross gereden. Ja, in Zonhoven, maar dat kan je geen echte zandcross noemen." In Middelkerke belooft het toch nog heel wat anders te noemen.

Thibau Nys tempert de verwachtingen

Nys tempert dus de verwachtingen, maar het kan ook eens fijn zijn om in een andere rol aan de statt van een kampioenschap te komen. Eerder had Nys al verklaard dat hij een haat-liefde verhouding heeft met zandcrossen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Thibau Nys

Meer nieuws

Jurgen Mettepenningen geeft uitleg bij nieuwe rustperiode en ingesteldheid Iserbyt: "Zijn passie, zijn leven"

Jurgen Mettepenningen geeft uitleg bij nieuwe rustperiode en ingesteldheid Iserbyt: "Zijn passie, zijn leven"

09:00
Hij heeft iets als enige klaargespeeld: "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert"

Hij heeft iets als enige klaargespeeld: "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert"

15:00
Remco Evenepoel krijgt een ferme waarschuwing voor het extreme dat Red Bull nastreeft

Remco Evenepoel krijgt een ferme waarschuwing voor het extreme dat Red Bull nastreeft

14:00
Een doel tussen de seizoenen in: Mathieu van der Poel valt met beste maatje een record aan... mét succes!

Een doel tussen de seizoenen in: Mathieu van der Poel valt met beste maatje een record aan... mét succes!

13:30
Oud-renner kiest Van der Poel en ook Van Aert (in een verrassende rol), maar slaat Evenepoel over

Oud-renner kiest Van der Poel en ook Van Aert (in een verrassende rol), maar slaat Evenepoel over

13:00
Nieuwe prioriteit voor Philipsen? "Hij is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan"

Nieuwe prioriteit voor Philipsen? "Hij is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan"

12:30
Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

11:00
Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

10:00
EK veldrijden ideaal voor andere Belg dan Thibau Nys: "Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet"

EK veldrijden ideaal voor andere Belg dan Thibau Nys: "Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet"

07:00
CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

08:30
Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

08:00
🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

07:30
Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

21:30
Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

20:30
"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

20:00
"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie Naast de fiets

"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie

19:00
OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

18:30
Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

18:00
Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

06/11
Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

17:00
OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

16:30
Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

16:00
Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

06/11
"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

06/11
Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

06/11
Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

06/11
📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

06/11
Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

06/11
Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

06/11
🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

06/11
Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

06/11
🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

06/11
Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

06/11
Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

06/11
"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

05/11
📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

05/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Sven Nys Eli Iserbyt Laurens Sweeck Angelo De Clercq Niels Albert Lotte Kopecky Joris Nieuwenhuis Julien Vermote Pim Ronhaar Biniam Girmay Kenny De Ketele Egan Bernal Thierry Gouvenou Serge Pauwels Marc Madiot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved