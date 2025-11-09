"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden

"Panikeerde toen wel": bronzen Joran Wyseure vreesde even op het EK veldrijden
Foto: © photonews

Joran Wyseure was naast Toon Aerts en Thibau Nys de verrassende derde op het Europees kampioenschap. Voor de 24-jarige Wyseure is het zijn eerste medaille op een internationaal kampioenschap bij de profs.

Vorig weekend op de Koppenberg (dertiende) en in Lokeren (zevende) blonk Joran Wyseure niet uit, maar Paul Herygers noemde hem toch een potentiële kandidaat voor de top vier. En Herygers kreeg gelijk. 

Het Europees kampioenschap was voor Wyseure een groot doel. Het parcours in Middelkerke lag hem bijzonder goed, terwijl hij vaak uitblinkt in zware moddercrossen. Al bewees Wyseure in Meulebeke al dat hij het ook op snelle parcoursen kan. En dus ook in het zand. 

Wyseure pakt brons op Europees kampioenschap

Wyseure reed het hele Europese kampioenschap vooraan, al geloofde hij niet altijd in zijn kansen om een medaille te pakken. "Ik moet eerlijk zijn dat ik een beetje panikeerde toen die grote groep terugkwam in de finale", zegt hij bij Sporza. 

In een groep van zo'n acht renners liet Wyseure zich wegdrummen naar de zevende plaats, maar hij kon het wel nog rechtzetten. In de sprint om de derde plaats hield Wyseure de Nederlander Pim Ronhaar af. 

Voor Wyseure, die in 2022 wereldkampioen werd bij de beloften, is het de eerste medaille bij de profs op een internationaal kampioenschap. "Uiteraard ben ik daar heel tevreden mee. Een medaille is altijd mooi."

