'Diverse ploegen azen op sponsor Premier Tech - ook Belgisch team'

Het sloeg een paar dagen geleden in als een bom. Premier Tech zou willen stoppen als sponsor bij Israel - Premier Tech. Het Canadese bedrijf is op die manier opnieuw 'vrij' en daar willen andere ploegen van profiteren.

De terugtrekking van Premier Tech als co-titelsponsor van Israel-Premier Tech in 2026 kwam onverwacht. Gelekte interne communicatie toont aan dat de ploeg zelf niet vooraf op de hoogte was van het besluit, wat voor onduidelijkheid zorgde binnen de organisatie.

Verschillende ploegen azen op Premier Tech

Meerdere World Tour Teams en zelfs ProTeams zijn ondertussen in actie geschoten om Premier Tech te proberen inlijven. Zij willen op die manier het Canadese bedrijf toch nog in het wielrennen houden nadat het bedrijf besliste te stoppen met Israel Premier Tech te sponsoren.

Onder meer Ineos Grenadiers en Alpecin-Deceuninck zouden zich volgens Daniel Benson al hebben geroerd voor de Canadezen, maar ze zijn lang niet de enige. De bronnen spreken elkaar wat dat betreft een beetje tegen tot dusver.

Wie zal het halen voor het Canadese bedrijf?

Ook Soudal Quick-Step, Picnic PostNL, Astana en EF Education - EasyPost hebben zich ondertussen al gemeld, klinkt het. Net als de vrouwenploeg van St Michel-Preference Home-Auber 93.

De kans dat we het bedrijf in 2026 en 2027 nog in het peloton zien is in ieder geval realistisch te noemen, zo klinkt het bij Benson. De komende dagen of weken zal er meer duidelijkheid komen in de zaak.