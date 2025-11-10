Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

Het Europees Kampioenschap in Middelkerke zit er alweer op. Het was opnieuw een episch kampioenschap, met toch wel een aantal mooie overwinnaars. Zijn er ook fouten gemaakt hier of daar? En hoe groot is de grandeur van het EK?

"Het EK wint elk jaar aan belang", beseft Paul Herygers steeds meer bij Sporza. "Ik had hier zondag zelfs het gevoel dat ik op een WK zat. De mensen waren enthousiast en de renners zijn er vol voor gegaan. We moeten er niet minachtend over doen."

Nys heeft het zand grandioos doorstaan

Thibau Nys had een goede dag, maar won uiteindelijk niet. Heeft Nys een tactische fout gemaakt? "Hijzelf zegt in zijn eerste reactie van niet en ik zou zelf ook zo koppig zijn om dat niet toe te geven. Het is moeilijk om toe te geven."

"Maar ik denk persoonlijk dat als hij op kop blijft rijden ... Hij was heel goed en het zand heeft hij grandioos doorstaan, overleefd."

Inschattingsfout van Thibau Nys?

"We spreken nu over 300 meter verharde weg waar hij niemand moet vrezen, maar hij geeft de kop af omdat hij er in volle sprint nog over wil à la Poeske Scherens. Dat is niet iedereen gegeven ...





"Want Aerts kan sprinten, hé. Hij is weinig geklopt in sprints één tegen één", aldus nog Herygers in zijn analyse na de koers.