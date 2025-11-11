Belgische crossers Crelan-Corendon, Alpecin-Deceuninck en Pauwels Sauzen spoelen grote EK-ontgoocheling door

De Belgische crossers die op het podium stonden in Niel hadden allen een niet zo goed tot slecht EK achter de rug. Dat hadden ze met elkaar gemeen. Dat hebben ze dus toch samen kunnen doorspoelen.

Dat kwam ook terug in de interviews bij PlaySports voor de Superprestige-microfoon. "Het deed veel deugd dat ik diep kon gaan", aldus winnaar Laurens Sweeck. "Als dat gepaard gaat met een overwinning, doet het dubbel deugd. In de sprint moest ik gewoon alles eruit rijden wat nog in de benen zat. Het kon mij niet schelen hoeveel het pijn het deed."

Hij was nochtans met een bang hartje uit die laatste bocht gekomen, wetende dat hij toch liever op kop was begonnen. Er was echter nog voldoende tijd om het recht te zetten. Sweeck wint voor de tweede keer op rij en voor de vierde keer in zes jaar de Jaarmarktcross. "Ik weet ook niet hoe het komt dat ik hier zo vaak goed presteer. Het is altijd vlak na het EK. Misschien moet ik dat toch eens anders aanpakken."

Vandeputte moest bekomen van inspanning

Niels Vandeputte verklaarde dat zijn aanval er eerder toevallig was gekomen. "Michael Vanthourenhout bleef steken achter mij en dan had ik een voorsprong. Ik heb dan wel geprobeerd om door te rijden, maar het was net iets te ver. Het was niet simpel om mij daarna even te herzetten en op het einde lukte het ook niet. Het was dus net niet."

Vandeputte toont met zijn prestatie wel dat hij zich na het EK geen verdere zorgen moet maken. "Het EK was heel frustrerend. Het was een heel groot doel waar ik al maanden mee bezig was en ik had echt een totale offday. Ik heb er geen verklaring voor. Het doet deugd dat ik laat zien dat ik toch klaar was voor die wedstrijd, maar het is twee dagen te laat."





Vanthourenhout leidt in Superprestige

Vanthourenhout eindigde op het EK nog wel in de top tien, wat niet dramatisch is maar voor zijn doen wel matig. Bij hem ging het na de cross in Niel vooral over het klassement in de Superprestige dat hij aanvoert. "Ik denk wel dat ik een goede zaak doe. In zo'n crossen kun je veel punten winnen of verliezen. Het is nog heel vroeg om naar het klassement te kijken, ik blijf gewoon elke wedstrijd mijn best doen."