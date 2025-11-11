Hele intense ontknoping tussen Sweeck en Vandeputte na Jaarmarktcross in Niel: "Die aanval zal hem genekt hebben"

Hele intense ontknoping tussen Sweeck en Vandeputte na Jaarmarktcross in Niel: "Die aanval zal hem genekt hebben"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het EK is nog maar een paar dagen geleden, maar de Jaarmarktcross in Niel kwam er nu ook weer aan te pas. Wie kon in de Superprestigecross juichen bij de dames en de heren? Hieronder kunt u lezen hoe het verlopen is.

Veldrit vrouwen

Lucinda Brand was op het EK pas derde geworden, onder meer omdat ze gevangen zat in het tactisch steekspel: met Van der Heijden was haar landgenote voorop. In Niel wilde Brand wel eens laten zien wat ze werkelijk allemaal in haar mars heeft. In de openingsronde was Van der Heijden reeds de enige die haar wiel kon houden.

De Europese kampioene ging tot het uiterste, maar halfweg de cross kostte het toch te veel krachten om Brand te volgen. Daarna kwam de vijfde zege van het seizoen voor Brand niet meer in gevaar. Voor Van der Heijden blijft het goede nieuws ook wel komen. De kersverse Europese kampioene gaat aan de leiding in de Superprestige. Voor Aniek van Alphen was een podiumplaats het enige prijsje.

Veldrit mannen

Bij de mannen kwam Europees kampioen Aerts pas als 25ste door na de eerste ronde. Een tweede overwinning op rij ging het niet worden. Na drie ronden vormde zich een kopgroep met drie crossers: Sweeck, Vandeputte en Vanthourenhout. Zij gingen het in de rest van de cross wel grotendeels onder elkaar uitmaken. Enkel Michels kwam nog even aansluiten.

Vandeputte had zijn zinnen gezet op een solo, maar hij had zijn aanval misschien toch iets te vroeg ingezet. In de voorlaatste ronde was het weer hergroepering. Daarna kende Vanthourenhout nog een sterke periode, maar ook zijn kaars doofde uit in de slotmeters. Het werd dus een derde plek voor de man van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw.

Het kwam dus uiteindelijk tot een sprint met twee tussen Vandeputte en Sweeck. Vandeputte begon eraan op kop, maar Sweeck ging er nog nipt over. De eerste zege van het seizoen is een feit voor de man van Crelan-Corendon. "Die aanval zal Vandeputte dan uiteindelijk genekt hebben", dacht Paul Herygers in de PlaySports-uitzending. "Maar nu doe ik misschien wat Jade Mintjens-achtig. Stel... Zo begint ze vaak haar zinnen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Superprestige
Niel
Lucinda Brand
Inge Van Der Heijden
Aniek Van Alphen

Meer nieuws

Belgische crossers Crelan-Corendon, Alpecin-Deceuninck en Pauwels Sauzen spoelen grote EK-ontgoocheling door

Belgische crossers Crelan-Corendon, Alpecin-Deceuninck en Pauwels Sauzen spoelen grote EK-ontgoocheling door

17:00
Thibau had al met hem te doen en nu is het nog erger: slecht nieuws voor andere pupil van Sven Nys

Thibau had al met hem te doen en nu is het nog erger: slecht nieuws voor andere pupil van Sven Nys

18:30
Aerts had al Van Aert en Van der Poel geklopt, maar dit verhaal is nog krachtiger: "Veel miserie vergeten"

Aerts had al Van Aert en Van der Poel geklopt, maar dit verhaal is nog krachtiger: "Veel miserie vergeten"

14:00
Grote naam uit het Belgische veldrijden aangereden op training en dat blijft niet zonder gevolgen

Grote naam uit het Belgische veldrijden aangereden op training en dat blijft niet zonder gevolgen

20:00
Thijs Zonneveld door het dolle heen na het EK veldrijden: hij wijst naar Van der Poel en Van Aert als factoren

Thijs Zonneveld door het dolle heen na het EK veldrijden: hij wijst naar Van der Poel en Van Aert als factoren

10/11
Thibau Nys geeft het ruiterlijk toe: er is iemand waar hij heel erg mee meeleeft

Thibau Nys geeft het ruiterlijk toe: er is iemand waar hij heel erg mee meeleeft

10/11
Plots lijkt een troef verdwenen, Thibau Nys leert uit pijnlijke nederlaag: "Daar moet iets aan gedaan worden"

Plots lijkt een troef verdwenen, Thibau Nys leert uit pijnlijke nederlaag: "Daar moet iets aan gedaan worden"

10/11
Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

18:00
Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

16:00
Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

15:00
Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

13:30
Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

13:00
Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

12:30
Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

12:00
Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

11:00
Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

10:00
'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

09:00
De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

08:30
De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

De VDP's aan het werk: Adrie van der Poel wil zich niet zomaar laten kennen tegenover Mathieu

08:00
Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

Triggert Philippe Gilbert ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Wat een plezier in de modder!"

07:30
"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

07:00
Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

21:30
Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

Mathieu van der Poel heeft wereldkampioen Greg Van Avermaet gefeliciteerd met prachtige uitspraak

20:30
Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

Van der Poel amuseert zich rot met nieuwe trainingsmakker en we krijgen ook hele interessante cijfers te zien

10/11
Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

Dat trekt al wat meer op veldrijden: Wout van Aert is ook weer een inspirerende slogan rijker

10/11
Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

Suprematie van Pogacar hakt er echt wel in: dit zijn de getuigenissen uit het kamp van Visma-Lease a Bike

10/11
Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

Wout van Aert laat weer van zich horen: iedereen mag meeraden wat dit moet voorstellen

10/11
De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

De zoveelste zet van Red Bull: de man die van Pogacar Tourwinnaar maakte mag het nu ook met Evenepoel proberen

10/11
Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

Bruyneel stellig over Lazkano: "Kijk naar Froome: het zijn altijd enkel de kleinere vissen die gepakt worden"

10/11
Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

Herijgers windt er geen doekjes om: "Herinner u toen Bart Wellens er bijna aan was en Sven Nys verschot had ..."

10/11
Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

Jean-Marie Dedecker in de wolken met ingrijpende verandering

10/11
Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

Heeft Thibau Nys een fout gemaakt? Paul Herygers is duidelijk in zijn analyse

10/11
Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

Gent-Wevelgem ondergaat ingrijpende verandering: "Middelkerke wilde niet betalen voor Gent"

10/11
Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

Zijn de broers Roodhooft te machtig? Brand is klaar en duidelijk na EK veldrijden

09/11
Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

Bruyneel kristalhelder over ongezien staaltje: "Pogacar zou het fysiek kunnen"

10/11
Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

Wereldkampioen getuigt: "Mathieu van der Poel heeft dat extraatje, Wout van Aert ..."

10/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Thibau Nys Paul Herygers Johan Bruyneel Toon Aerts Pim Ronhaar Laurens Sweeck Lucinda Brand Roger De Vlaeminck Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Niels Vandeputte Greg Van Avermaet Francesco Moser Arne Marit Pauline Ferrand-Prévot Simon Yates

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved