Hele intense ontknoping tussen Sweeck en Vandeputte na Jaarmarktcross in Niel: "Die aanval zal hem genekt hebben"

Het EK is nog maar een paar dagen geleden, maar de Jaarmarktcross in Niel kwam er nu ook weer aan te pas. Wie kon in de Superprestigecross juichen bij de dames en de heren? Hieronder kunt u lezen hoe het verlopen is.

Veldrit vrouwen

Lucinda Brand was op het EK pas derde geworden, onder meer omdat ze gevangen zat in het tactisch steekspel: met Van der Heijden was haar landgenote voorop. In Niel wilde Brand wel eens laten zien wat ze werkelijk allemaal in haar mars heeft. In de openingsronde was Van der Heijden reeds de enige die haar wiel kon houden.

De Europese kampioene ging tot het uiterste, maar halfweg de cross kostte het toch te veel krachten om Brand te volgen. Daarna kwam de vijfde zege van het seizoen voor Brand niet meer in gevaar. Voor Van der Heijden blijft het goede nieuws ook wel komen. De kersverse Europese kampioene gaat aan de leiding in de Superprestige. Voor Aniek van Alphen was een podiumplaats het enige prijsje.

Veldrit mannen





Bij de mannen kwam Europees kampioen Aerts pas als 25ste door na de eerste ronde. Een tweede overwinning op rij ging het niet worden. Na drie ronden vormde zich een kopgroep met drie crossers: Sweeck, Vandeputte en Vanthourenhout. Zij gingen het in de rest van de cross wel grotendeels onder elkaar uitmaken. Enkel Michels kwam nog even aansluiten.

Vandeputte had zijn zinnen gezet op een solo, maar hij had zijn aanval misschien toch iets te vroeg ingezet. In de voorlaatste ronde was het weer hergroepering. Daarna kende Vanthourenhout nog een sterke periode, maar ook zijn kaars doofde uit in de slotmeters. Het werd dus een derde plek voor de man van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw.

Het kwam dus uiteindelijk tot een sprint met twee tussen Vandeputte en Sweeck. Vandeputte begon eraan op kop, maar Sweeck ging er nog nipt over. De eerste zege van het seizoen is een feit voor de man van Crelan-Corendon. "Die aanval zal Vandeputte dan uiteindelijk genekt hebben", dacht Paul Herygers in de PlaySports-uitzending. "Maar nu doe ik misschien wat Jade Mintjens-achtig. Stel... Zo begint ze vaak haar zinnen."