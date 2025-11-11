Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

De Giro was één van de hoogtepunten uit het seizoen van Wout van Aert. Krijgen we binnenkort nog meer te horen over 'de werken van Wout'?

Wout van Aert behaalde tijdens de Giro een memorabele ritzege in Siena. Wat evenzeer onthouden zal worden uit die Giro, is de cruciale rol die Van Aert speelde in de laatste bergrit voor het klassement. Hij kon klassementsman Simon Yates mee op sleeptouw nemen in de vallei, nadat die was weggereden van Carapaz en Del Toro.

Terwijl iedereen een tweestrijd tussen die laatste twee verwachtten, ging Simon Yates - mede dankzij de hulp van Van Aert - nog met de eindzege in de Giro aan de haal. Daar zal de Brit binnenkort wel wat meer over te vertellen hebben. Yates is immers een van de headliners op Rouleur Live, zien we op de website van dat evenement.

Wielerfestival Rouleur Live

Op diezelfde site wordt Rouleur Live omschreven als 'de grootste wielershow ter wereld' en een 'explosive viering van wielercultuur'. Het is een soort wielerfestival dat dit jaar van 13 tot 15 november doorgaat in de Truman Brewery in Londen. Elk jaar zijn ook enkele vedetten uit het peloton aanwezig om daar hun zegje te doen.

Het schema voor die drie dagen kan nu al bekeken worden. De eerste dag wordt afgesloten door Filippo Ganna en Fausto Pinarello. Op 14 november komt onder andere Pauline Ferrand-Prévot over haar wielerdroom vertellen. Visma-Lease a Bike vaardigt dus nog meer mooi volk af, want Simon Yates zal het op 15 november onder andere hebben over de maglia rosa.





Ook Van den Spiegel uitgenodigd

Het zou ons verwonderen dat de actie van Wout van Aert dan niet aan bod zou komen, gezien het belang hiervan voor de roze trui van Simon Yates. Overigens is ook Tomas Van den Spiegel van Flanders Classics een van de sprekers op die laatste dag.