Weer meer vertrouwd met het veld? Van Aert onderstreept het met twee woorden die veel betekenen in Vlaanderen

Het begint er nu echt op te trekken dat Wout van Aert vaker veldrittrainingen gaat afwerken, om zo klaar te geraken voor zijn rentree in de cross. Dat moet veel crossliefhebbers gelukkig stemmen.

Na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten plaatste Van Aert al een filmpje online waarin hij over weliswaar droog modder rijdt. Dat is wel het soort ondergrond waarop een renner zou willen trainen die van plan is om binnenkort opnieuw aan veldrijden te doen. Het is overigens ook niet bij die ene fietstocht door het veld gebleven. 

Dat leert ons een blik op de Strava-pagina van Wout van Aert. We zien op het kaartje dat Van Aert onder meer gaan trainen is in Kasterlee. Hoe weten we nu dat dit een training was met enige link met het veldrijden? Wel, ten eerste zien we dat het slechts een training van veertig kilometer was. In functie van de weg zou Van Aert in Vlaanderen dan toch eerder voor een duurtraining gaan.

Een PR en een KOM voor Van Aert

Op basis van zulke schaarse informatie kunnen we die conclusie uiteraard niet met zekerheid trekken, maar zijn prestatie in twee Strava-segmenten vertelt al een ander verhaal. Met een tijd van 8'43" heeft Van Aert aan Camping Herentals een persoonlijk record neergezet en Zandpadje Grote Calie is hij in 1'32" doorgereden: Van Aert pakte zo de KOM.

Grote Calie is een zijbeek van de Aa in de omgeving van Oud-Turnhout, met heel wat natuurgebied daaromheen. Zo weten we dat Van Aert gaan trainen is in een omgeving die meer weg heeft van het veld van van de weg. Bovendien heeft hij zich blijkbaar al eens getest in een zandstrook. "Mijn gedacht", schrijft hij bij de gegevens van zijn training.

Van Aert beschrijft het als een 'kampioen'

Dat zijn natuurlijk twee woorden die televisiekijkend Vlaanderen bekend in de oren klinken. Dat is immers een bekende uitspraak van Balthasar Boma in de tv-reeks De Kampioenen. Niet moeilijk dat we in de reacties op Strava ook een verwijzing naar de 'Pussycat' zien en iemand anders schrijft dan weer: "Tournée générale!" Drinkt Wout straks een glas op zijn nakende terugkeer in het veldrijden?  

