Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot

Wout van Aert is terug in België na zijn uitstap naar de Verenigde Staten. Het is nu aftellen tot zijn terugkeer in het veld, alleen blijft het nog een vraag wanneer dat zal zijn.

Vorige week was Wout van Aert in de Verenigde Staten voor een bezoek aan het hoofdkwartier van Cervélo en was hij ook van de partij op enkele evenementen met (persoonlijke) sponsors zoals Red Bull.

Intussen is Van Aert opnieuw in België en heeft hij de trainingen ook hervat. Wanneer we Van Aert opnieuw in het veld mogen verwachten, is nog niet duidelijk, maar hij wilde dit jaar wel iets eerder beginnen.

"Ik wil eerst een paar weken training afwachten om te kijken wanneer het zinvol is om te hervatten", zei Van Aert begin november bij Sporza. Begin december staat traditioneel het eerste trainingskamp van Visma-Lease a Bike op het programma.

Duikt Van Aert in Kortrijk voor het eerst het veld in?

Als de kalender erbij genomen wordt, dan lijkt Kortrijk op 13 december een goede kandidaat te zijn voor de terugkeer van Van Aert. In 2020 hervatte Van Aert daar al eens, al werd de cross toen eind november georganiseerd.

De cross in Kortrijk heet dit jaar niet meer Urban Cross, maar Leiecross. SUYS is nu naamsponsor in plaats van CAPS, een persoonlijke sponsor van Van Aert. Of hervat Van Aert in Namen (14 december), Antwerpen (20 december) of Koksijde (21 december)? Het antwoord zal de komende weken volgen.