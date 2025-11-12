'Ellende blijft duren voor wereldkampioene Fem van Empel'

Wereldkampioene Fem van Empel zal ook dit weekend niet in het veld te zien zijn. In de Koppenbergcross stapte Van Empel na een halve ronde uit koers.

Met winst in Woerden (21 oktober) en in Heerderstrand (25 oktober) leek Fem van Empel weer helemaal terug te zijn na een moeilijke periode deze zomer. In Heerde vierde Van Empel ook haar 50ste zege bij de profs.

Na die 50ste overwinning liep het echter mis en werd Van Empel ziek. De wereldkampioene kwam toch aan de start in de Koppenbergcross op 1 november, maar moest dus al na een halve ronde opgeven.

Van Empel moest ook het EK veldrijden in Middelkerke aan zich voorbij laten gaan, de Nederlandse was de voorbije drie seizoenen Europees kampioen geworden. Ze trok dan maar naar Spanje om te trainen.

Geen Van Empel in Merksplas en Hamme

De ziekte had meer impact dan verwacht, want net als dinsdag in Niel zal Van Empel volgens Sporza dit weekend niet aan de start staan in Merksplas (Superprestige) en Hamme (X2O Badkamers Trofee).

Volgende week zondag, op 23 november, staat in het Tsjechische Tabor de eerste manche van de Wereldbeker op het programma. Van Empel wil wellicht nog wat extra trainen en daar opnieuw topfit aan de start staan.