"Ga het voor eens en altijd duidelijk zeggen": Van Gucht zonneklaar over zijn rijverbod

Ruben Van Gucht kreeg onlangs een rijverbod en een stevige boete voor rijden zonder rijbewijs. Toch rijdt Van Gucht voorlopig nog altijd met de auto.

Vorig jaar in december werd Ruben Van Gucht uit het verkeer gehaald en blies hij positief. Hij verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen, maar werd de dag daarna al gespot door ANPR-camera's achter het stuur.

Van Gucht werd nog minstens drie keer betrapt op rijden zonder rijbewijs en ging zijn rijbewijs ook afhalen bij het politiekantoor met de auto. Eind oktober kreeg hij daarvoor negen maanden rijverbod en een boete van 4.800 euro.

Van Gucht heeft zijn rijbewijs nog

Toch werd Van Gucht de voorbije dagen opnieuw gespot achter het stuur, wat deed vermoeden dat hij aan het rijden was zonder rijbewijs. In zijn programma Weekwatchers op Radio 2 kwam Van Gucht met uitleg.

"Ik ga het voor eens en altijd nog eens duidelijk zeggen: ik heb op dit moment nog mijn rijbewijs. Want daar gaat een tijdje over. De administratieve molen moet op gang komen. Eerst moet de politie op de hoogte gebracht worden."

"Dus mensen, als je naast mij aan het rijden bent op de E314 of E40, bel de politie niet. Ik heb het rijbewijs nog, ik mag dus nog rijden." Op 18 december moet Van Gucht zich verantwoorden voor het rijden onder invloed.