📷 Gewisseld van kamp: Van Aert op pad met nieuwe ploegmaat die Van der Poel heel goed kent

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zullen elkaar ook volgend jaar weer tegenkomen in het klassieke voorjaar. Van Aert zal daarbij kunnen rekenen op een nieuwe ploegmaat die Visma-Lease a Bike wegplukte bij Van der Poel.

Visma-Lease a Bike ziet zijn klassieke kern toch stevig veranderen in 2026. Tiesj Benoot (Decathlon-CMA CGM) en Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step) verlaten de Nederlandse ploeg om opnieuw voor eigen rekening te rijden.

Om het vertrek van Benoot en Van Baarle op te vangen, kwam Visma-Lease a Bike uit bij Alpecin-Deceuninck. De ploeg van Wout van Aert gaf Timo Kielich (26) een contract voor drie seizoenen.

Kielich ruilt Van der Poel voor Van Aert

Na negen jaar nam Kielich zo afscheid van de broers Roodhooft. De voorbije twee jaar reed Kielich ook enkele klassiekers met Mathieu van der Poel, vorig jaar Parijs-Roubaix en dit jaar de Ronde van Vlaanderen.

Vanaf volgend jaar zal Kielich dus een ploegmaat worden van Van Aert en woensdag gingen ze samen al stevig trainen. "Verhoogde hartslag", schreef Van Aert op Strava, Kielich schreef dan weer: "Phoo los door het rood".





De intensiteit wordt dus duidelijk opgevoerd bij Van Aert, die over iets meer dan een maand weer in het veld verwacht wordt. Kielich heeft ook een verleden in de cross, in december 2023 reed hij voor het laatst een veldrit.