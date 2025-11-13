Fans van de cross in de kou gezet? Quinten Hermans helder over uitzendrechten en betaalmuur

Deze week worden drie crossen afgewerkt, maar slechts één daarvan is te zien op een open net. Quinten Hermans vreest dat het publiek dan ook zal afhaken door de complexiteit.

Dit seizoen zijn er twaalf crossen, zes in de Wereldbeker en zes in de Superprestige, enkele live te volgen met een betalend sportabonnement bij Telenet of Proximus. Vorig seizoen waren dat nog vijf crossen.

Dinsdag werd in Niel de derde manche van de Superprestige afgewerkt, zaterdag staat de vierde manche in Merksplas op het programma. Die twee crossen zijn enkel live te volgen achter een betaalmuur.

Hermans over uitzendrechten veldrijden

De derde manche van de X2O Badkamers Trofee is zondag wel live te volgen bij Sporza. Vanaf volgende week zondag gaat ook de Wereldbeker van start in Tabor, die cross is enkel live te zien bij Telenet. De tweede manche een week later in Flamanville is wel bij Sporza te zien.

Quinten Hermans vindt dat het wel erg moeilijk wordt voor het publiek. "De uitzendrechten wisselen wedstrijd na wedstrijd, waardoor je ze op verschillende (betaal)zenders moet gaan zoeken", zegt hij bij Het Belang van Limburg.





"Dat maakt het lastiger om het publiek aan je te binden", stelt hij nog. De crossen die achter een betaalmuur zaten hadden ook merkelijk minder kijkers dan de crossen op het open net bij Sporza.