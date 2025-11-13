Wanneer duikt Van der Poel het veld in? Drie crossen lijken grote kans op primeur te maken

Mathieu van der Poel stoomt zich op dit moment klaar in Spanje voor het veldritseizoen. Waar en wanneer duikt de wereldkampioen voor het eerst het veld in?

Al midden september zette Mathieu van der Poel een punt achter zijn wegseizoen, ook al reed hij op 24 augustus al zijn laatste wedstrijd op de weg met de slotrit van de Renewi Tour. Daarna focuste Van der Poel zich op het WK mountainbike.

Dat werd geen succes voor de Nederlander, hij werd pas 29ste op meer dan vijf minuten. Van der Poel trok daarna richting de Verenigde Staten voor zijn vakantie, maar intussen is hij alweer in Spanje aan het trainen.

Deze winter gaat Van der Poel ook zeker crossen, zijn programma wordt normaal bekendgemaakt tijdens de presentatie van het WK veldrijden in Hulst. Dat verklapte Christoph Roodhooft al.

Waar duikt Van der Poel het veld in?

Waar en wanneer Van der Poel opnieuw het veld zal induiken, is nog niet zeker. Wellicht komen Kortrijk (13 december) en Namen (14 december) te vroeg en zullen drie crossen mogen hopen om de eerste cross van Van der Poel te zijn.





Het gaat dan om Antwerpen (20 december), Koksijde (21 december) en Hofstade (22 december). Vorig jaar begon Van der Poel op 22 december aan het seizoen in Zonhoven, twee jaar geleden op 16 december in Herentals.