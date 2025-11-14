Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

Dit weekend staat er twee crossen op het programma. Bij Crelan-Corendon moest Marion Norbert Riberolle al afhaken door een aanrijding op training en nu moet ook de Italiaanse Sara Casasola forfait geven.

Het lijstje met afwezigen in het veldrijden bij de vrouwen wordt steeds langer. Wereldkampioene Fem van Empel is nog aan het herstellen van ziekte en reed sinds 1 november geen cross meer.

Ceylin Alvarado en Annemarie Worst kwamen dit seizoen nog niet in actie door een blessure, Puck Pieterse wordt pas in december in het veld verwacht. Marion Norbert Riberolle werd dan weer aangereden op training.

De Belgische kampioene moest dinsdag Niel (Superprestige) aan zich voorbij laten gaan en ook Merksplas (Superprestige) en Hamme (X2O Trofee) zal ze al zeker missen. Ook haar ploeggenote Sara Casasola moet dus afhaken dit weekend.

Casasola mist Merksplas en Hamme

"Sara kampte nog steeds met een infectie op de luchtwegen", schrijft Crelan-Corendon in een statement. "Een weekje rust moet normaliter volstaan om volledig te herstellen met het oog op de rest van het seizoen."

Casasola won in Overijse en eindigde de voorbije weken altijd in de top vier. Haar zesde plaats in de Superprestige en tweede plaats in de X2O Badkamers Trofee zal Casasola verliezen, volgende week gaat de Wereldbeker van start in Tabor.