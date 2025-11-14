Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

Het veldrijden zou in 2030 kunnen worden toegevoegd aan het programma van de Olympische Winterspelen. Al is dat voor Toon Aerts niet meteen een noodzaak.

Het veldrijden droomt al lang van een olympisch statuut en in 2030 lijkt het er eindelijk van te komen. Al staan klassieke wintersporten zoals skiën, schaatsen of biatlon daar eerder weigerachtig tegenover, zij lieten zich al kritisch uit.

Ook voor Toon Aerts is de toevoeging van het veldrijden aan de Olympische Winterspelen geen must. De kersverse Europese kampioen veldrijden vreest namelijk dat de eigenheid van het veldrijden verloren zal gaan.

Waarom is Aerts geen fan van olympisch statuut veldrijden?

"Want de sport leeft in Vlaanderen toch van folklore", zegt Aerts bij Sporza Daily. "Op 1 november naar de Koppenberg, op Wapenstilstand naar Niel..." Voor Aerts zijn dat vaste afspraken die misschien zouden verdwijnen.

Als het veldrijden olympisch wordt, dan vreest Aerts dat de kalender omgegooid zal worden en het veldrijden zijn unieke karakter zou verliezen. "De olympische wedstrijd zou dan onmiddellijk ook de grootste cross van het seizoen worden."





De Winterspelen worden in 2030 van 1 tot 17 februari georganiseerd, net na het WK dus. "Zouden veel veldrijders dan niet wegblijven van de kleine crossjes? Dan wordt het unieke van het veldrijden aangetast door het geforceerd professioneel te willen maken."