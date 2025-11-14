"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

Jonas Vingegaad wil volgend jaar opnieuw de Tour de France winnen. De Deen rekent daarvoor onder meer op Wout van Aert.

Dit jaar moest Jonas Vingegaard opnieuw tevreden zijn met een tweede plaats in het eindklassement van de Tour de France, al voor de derde keer in zijn carrière. Volgend jaar waagt de Deen een nieuwe kans op eindwinst.

Het zwaartepunt van de Tour ligt volgend jaar in derde week, met in de voorlaatste etappe een rit met maar liefst 5.600 hoogtemeters. Al had Vingegaard liever al wat meer moeilijkheid gezien in het eerste deel van de Tour.

De Deen rekent opnieuw op zijn sterke ploeg om hem in 2026 aan de eindzege te helpen en dus ook Wout van Aert. "Ik heb grote doelen, en hij ook. We hebben in het verleden al bewezen dat we dat goed kunnen combineren", zegt Vingegaard bij Het Nieuwsblad.

Tourwinst blijft het belangrijkste voor Visma-Lease a Bike

Voor Van Aert zelf liggen er niet zo heel veel kansen volgend jaar in de Tour, al zegt Van Aert zelf dat hij op heel veel terreinen uit de voeten kan. In de derde week van de Tour zal hij vooral moeten werken voor Vingegaard.

De eindzege blijft dan ook het belangrijkste voor de Nederlandse ploeg. "Ik weet dat het team mij steunt in mijn klassementsdoelen. En als het hoofddoel het winnen van de Tour is, dan blijft dat prioriteit nummer één", stelt Vingegaard.