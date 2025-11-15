Belgen van Alpecin-Deceuninck en Crelan-Corendon complimenteren sterke beer: "Het ging moeiteloos, petje af"

Er kon maar over één zaak gepraat worden na de cross in Merksplas: hoe knap het was dat sterke beer Joris Nieuwenhuis na al zijn pech naar de overwinning reed. Dat moesten ook Niels Vandeputte en Emiel Verstrynge toegeven: zij vergezelden Nieuwenhuis op het podium.

In de interviews bij PlaySports mocht uiteraard Nieuwenhuis zelf zijn verhaal doen. "Het voorval met mijn schoen gebeurde in de tweede ronde. Ik twijfelde heel erg om van schoen te wisselen, maar dan was het zeker voorbij. Eigenlijk ging het nog best goed met die schoen. Ik had ook een kettingprobleem, nadat Emiel te ver naar rechts ging en ik tegen hem aankwam."

Nieuwenhuis vreesde even voor een vergelijkbaar scenario zoals in Niel. "Dinsdag kwam ik niet meer terug. Deze uitkomst is meer dan verwacht. Ik merkte dat anderen veel fouten maakten en ik er vrij makkelijk doorheen kwam. Ik zette een half rondje druk en kwam heel goed door de zandbak. Daarna had ik een klein gaatje. Merksplas ligt me blijkbaar goed."

Vandeputte leider in Superprestige

Niels Vandeputte, de nieuwe leider in de Superprestige, was blij dat hij er een tweede plek had uitgehaald. En betuigde ook zijn respect voor de winnaar. "Ik hoorde via de speaker dat Nieuwenhuis gesukkeld had. Toen hij kwam aansluiten, was hij de man om in het oog te houden. Ik had zelf niet het flitsende gevoel. De manier waarop hij wegrijdt, zegt ook veel, denk ik."

Emiel Verstrynge had evenzeer complimenten voor Nieuwenhuis. "Ik zag hem goed rondrijden met een kapotte schoen. Het ging allemaal moeiteloos. Hij is de verdiende winnaar. Ik hoorde hier en daar dat hij pech had en hij is de enige die nog terugkomt bij ons. Dan weet je dat hij in orde is en een heel grote concurrent komt aansluiten. Petje af voor de manier waarop hij het afmaakt."





Nieuwenhuis imponeert met manier waarop

Zo was niet zozeer de overwinning van Joris Nieuwenhuis op zich maar wel de knappe manier waarop meer dan wat dan ook hét gespreksonderwerp in het veldrijden. Het is nu al uitkijken naar wat zondag in Hamme het verhaal zal zijn.