Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

Remco Evenepoel blikt terug op zijn Tour van 2025 en legt uit waarom hij niet kon presteren zoals het jaar voordien. Hij geeft aan welke keuzes hij maakte en hoe hij in de toekomst wil werken aan verbetering.

Terugblik op de Tour

Evenepoel erkent dat hij vooraf wist dat hij niet klaar was voor de Tour. “Ik wist op voorhand dat ik niet op hetzelfde niveau zat als in 2024”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Hij gaf binnen de ploeg aan dat een strijd om dagsuccessen misschien realistischer was, maar een late koerswijziging bleek moeilijk door te voeren.

Ondanks een degelijke start moest hij na tien dagen vaststellen dat hij volledig uitgeput was. Hij vertelt dat hij te vaak over zijn limiet ging en daardoor niet meer kon meestrijden voor het klassement. Achteraf ziet hij dat een andere aanpak mogelijk beter was geweest.

Alternatieve voorbereiding

Evenepoel geeft aan dat hij misschien strenger voor zichzelf had moeten zijn. Hij overwoog dat het beter was geweest om het voorjaar volledig te skippen en pas later opnieuw te beginnen. “Van mijn hart een steen maken, alles in het voorjaar laten schieten, mezelf meer tijd gunnen en pas hervatten in de Dauphiné.” Toch benadrukt hij dat zijn liefde voor competitie hem telkens weer richting de koers trekt.

Hij stelt dat hij wedstrijden nodig heeft om naar zijn topniveau toe te groeien. Het ontbreken van die ritmeopbouw maakte het moeilijk om drie weken lang een hoog niveau vast te houden.





Specifieke trainingsaanpak

Op de vraag hoe hij het verschil met de concurrentie bergop wil verkleinen, wijst Evenepoel op een nieuwe aanpak. “Via specifieke trainingen, aan superhoge intensiteit.” Hij legt uit dat hij door valpartijen en blessures de voorbije jaren zelden de kans kreeg om dergelijke sessies uit te voeren.

Met een rustige winter zonder onderbrekingen wil hij nu wel de basis leggen voor een betere voorbereiding. Hij besluit dat dit hem in staat kan stellen om aanzienlijke vooruitgang te boeken. “Dan kan het goed zijn dat ik al twee, drie stappen vooruit zet vergeleken met afgelopen seizoen”, is hij overtuigd.