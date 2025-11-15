Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel blikt terug op zijn Tour van 2025 en legt uit waarom hij niet kon presteren zoals het jaar voordien. Hij geeft aan welke keuzes hij maakte en hoe hij in de toekomst wil werken aan verbetering.

Terugblik op de Tour

Evenepoel erkent dat hij vooraf wist dat hij niet klaar was voor de Tour. “Ik wist op voorhand dat ik niet op hetzelfde niveau zat als in 2024”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Hij gaf binnen de ploeg aan dat een strijd om dagsuccessen misschien realistischer was, maar een late koerswijziging bleek moeilijk door te voeren.

Ondanks een degelijke start moest hij na tien dagen vaststellen dat hij volledig uitgeput was. Hij vertelt dat hij te vaak over zijn limiet ging en daardoor niet meer kon meestrijden voor het klassement. Achteraf ziet hij dat een andere aanpak mogelijk beter was geweest.

Alternatieve voorbereiding

Evenepoel geeft aan dat hij misschien strenger voor zichzelf had moeten zijn. Hij overwoog dat het beter was geweest om het voorjaar volledig te skippen en pas later opnieuw te beginnen. “Van mijn hart een steen maken, alles in het voorjaar laten schieten, mezelf meer tijd gunnen en pas hervatten in de Dauphiné.” Toch benadrukt hij dat zijn liefde voor competitie hem telkens weer richting de koers trekt.

Hij stelt dat hij wedstrijden nodig heeft om naar zijn topniveau toe te groeien. Het ontbreken van die ritmeopbouw maakte het moeilijk om drie weken lang een hoog niveau vast te houden.

Specifieke trainingsaanpak

Op de vraag hoe hij het verschil met de concurrentie bergop wil verkleinen, wijst Evenepoel op een nieuwe aanpak. “Via specifieke trainingen, aan superhoge intensiteit.” Hij legt uit dat hij door valpartijen en blessures de voorbije jaren zelden de kans kreeg om dergelijke sessies uit te voeren.

Met een rustige winter zonder onderbrekingen wil hij nu wel de basis leggen voor een betere voorbereiding. Hij besluit dat dit hem in staat kan stellen om aanzienlijke vooruitgang te boeken. “Dan kan het goed zijn dat ik al twee, drie stappen vooruit zet vergeleken met afgelopen seizoen”, is hij overtuigd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

15:00
"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

11:00
Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

13:00
Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

08:00
Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

12:30
"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

12:00
Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

10:00
Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

09:00
Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

08:30
Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

07:30
Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

07:00
"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

21:30
"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

20:30
'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

20:00
"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

19:00
"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

18:30
Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

18:00
Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

14/11
Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

17:00
Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

14/11
Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

14/11
"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

14/11
Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

14/11
Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

14/11
Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen

Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen

14/11
Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

14/11
Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

14/11
UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

14/11
"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

14/11
Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

14/11
Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

13/11
Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

14/11
Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

14/11
"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

14/11
Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

13/11
Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

13/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jasper Philipsen Wout Van Aert Toon Aerts Tim Wellens Laura Verdonschot Roger De Vlaeminck Bart Wellens Dirk Demol Lotte Kopecky Johan Museeuw Rudy De Bie Jonas Vingegaard Rasmussen Eli Iserbyt Thibau Nys Jan Bakelants Francisco Mancebo Perez Daan Soete

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved