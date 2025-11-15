Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel kan nu weer wat ontspannender in het leven staan: de druk van zijn transfersage heeft ongetwijfeld op hem gewogen. Die is nu weggevallen en het heeft Evenepoel ook niet lang gekost om te zien wat zijn nieuwe ploeg hem kan bieden.

Bij Het Laatste Nieuws laat Evenepoel weten dat alles wat gestructureerder verloopt bij Red Bull-BORA-hansgrohe. "Op 1 januari zal bijvoorbeeld elke renner al zijn volledige stage- en wedstrijdplanning kennen voor 2026. Zo heb ik het wel graag." In principe wordt het voor Evenepoel een planning inclusief Tour en klassiekers of eentje inclusief Tour en Giro. 

Red Bull kan de taken ook meer verdelen dan Soudal Quick-Step. "De ploeg telt, renners inbegrepen, ruim 200 mensen ook. Elk met hun eigen, specifieke functie en taken, die bij Soudal Quick-Step wat meer werden gecumuleerd. Tijdens mijn windtunneltests bij Specialized in Californië werd ik geassisteerd door een uitgebreide crew. Vroeger: drie man."

Remco Evenepoel prijst Dan Bigham

Daarnaast is het niet enkel de kwantiteit van de begeleiding die telt maar hun kwaliteit. "Vooral de inbreng van aerodynamicafreaks Dan Bigham (Head of Engineering, red.) en Jonny Wale (Technical Performance Manager, red.) was enorm. Niet dat ze nog heel veel konden veranderen. Hun kleine, soms zotte ideetjes hadden wel toegevoegde waarde."

Voorts is Evenepoel blij dat de hele heisa rond zijn transfer achter de rug is. "Het is fijn om te kunnen vooruitblikken. De afgelopen maanden had ik toch de druk en de stress van de onderhandelingen en constant dingen te moeten verzwijgen van me afzetten.  Op een bepaald moment was die zó groot geworden dat het links en rechts leidde tot mankementjes."

Evenepoel beseft dat paar procentjes het verschil maken

In een wereld die zo competitief is als het huidige profwielrennen kun je je dat eigenlijk niet verloorloven. "Die paar procent minder zijn heeft op dat hoge niveau al snel invloed op je gevoel en op de resultaten." Dan dreigen al snel ineens enkele renners beter te zijn. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

Na de ontgoochelende Tour 2025: Evenepoel wil op deze manier twee, drie stappen vooruit zetten

13:30
"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

"Ik was even in shock": Johan Museeuw maakt statement richting Remco Evenepoel

11:00
Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

Komt het nog goed met het veldrijden? Rudy De Bie zegt wat er nodig is

13:00
Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

Heeft hij gelijk? Herygers spreekt klare taal over veldrijden als olympische discipline

12:30
Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

Evenepoel zegt welke twee koersen hij in 2025 zeker had moeten winnen, maar niet deed

08:00
"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

12:00
Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

10:00
Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

Einde van carrière voor toprenner? Israel Premier Tech komt met statement over toekomst

09:00
Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

Ex-ploegleider Hilaire Van der Schueren doet boekje open over fusie van Intermarché-Wanty met Lotto

08:30
Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

Goed nieuws voor de fans van Lotte Kopecky

07:30
Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

Na kritische uitspraken over Tadej Pogacar: Roger De Vlaeminck krijgt ook lof

07:00
"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

"Mensen vergeten dat vaak": Del Grosso vindt vergelijking met Van der Poel niet eerlijk

21:30
"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

"Absoluut niet": Erwin Vervecken begrijpt commotie over olympisch statuut veldrijden niet

20:30
'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

'INEOS Grenadiers krijgt slecht nieuws van grote baas, nieuwe sponsor drukt stevig zijn stempel'

20:00
"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

"Team steunt mij daar in": Vingegaard stuurt duidelijke boodschap richting Van Aert

19:00
"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

"Echt demotiverend": Laura Verdonschot zegt waarom ze aan elke cross met een bang hartje begint

18:30
Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

Met steun van de VDAB: Belg van Soudal Quick-Step onthult hoe hij carrière drie jaar verlengde

18:00
Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

Keert Greg Van Avermaet terug in het peloton? "Ik weet goed wat ik niet wil"

17:00
Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

14/11
Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

Moet het veldrijden olympisch worden? Toon Aerts is geen fan en ziet ook groot nadeel

14/11
"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

"Kan hij veel beter dan iedereen denkt": Zonneveld over uitdaging van Van der Poel

14/11
Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

Het lijstje afwezigen wordt lang: Italiaanse revelatie moet dit weekend forfait geven

14/11
Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

Een nieuwe Del Toro? Soudal Quick-Step haalt opvallende nieuwe renner binnen

14/11
Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen

Manager van Philipsen en Pogacar is duidelijk over kritiek op succes, maar maakt zich ook zorgen

14/11
Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

Renner van Soudal Quick-Step laat van zich horen en dat is goed nieuws voor Tim Merlier

14/11
Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

Onvermoeibaar, de 50 voorbij! 'Renner die ooit derde was in Vuelta gaat nog een jaartje door'

14/11
Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

Lotgenote spreekt klare taal over eigen carrière en die van Eli Iserbyt: "Het ziet er niet goed uit"

14/11
UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

UCI legt verantwoordelijkheid voor groot gevaar bij de ploegen: "Ze moeten hun renners beschermen"

14/11
"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

"Ik zou ook niet blij zijn": Tim Wellens spreekt klare taal over Tadej Pogacar

14/11
Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

Ex-renner (28) die ooit tweede op BK was na Jasper Philipsen overleden

14/11
Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

Waar is Remco? Red Bull-BORA-hansgrohe heeft goede reden om Evenepoel zo goed als niet te laten zien

13/11
Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

Drama voor Van der Poel? Nederlandse wielerbond zegt hoe het zit voor Tour en Spelen in 2028

14/11
Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

Toekomst van het veldrijden in gevaar? Bart Wellens ziet iets verontrustends bij Belgische ploeg

14/11
"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

"Op een dag kreeg ik telefoon van Christoph Roodhooft": Hoe één vraag een wielerploeg maakte

14/11
Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

Evenepoel en Vermeersch bij Red Bull-BORA-hansgrohe: is hun conflict uit verleden helemaal vergeten?

13/11
Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

Justine Ghekiere heeft voor één Nederlandse renster ontzettend veel respect

13/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jasper Philipsen Wout Van Aert Toon Aerts Tim Wellens Laura Verdonschot Roger De Vlaeminck Bart Wellens Dirk Demol Lotte Kopecky Johan Museeuw Rudy De Bie Jonas Vingegaard Rasmussen Eli Iserbyt Thibau Nys Jan Bakelants Francisco Mancebo Perez Daan Soete

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved