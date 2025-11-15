Remco Evenepoel geeft iets toe over de druk van transfersaga en weet nu al wat toegevoegde waarde Red Bull is

Remco Evenepoel kan nu weer wat ontspannender in het leven staan: de druk van zijn transfersage heeft ongetwijfeld op hem gewogen. Die is nu weggevallen en het heeft Evenepoel ook niet lang gekost om te zien wat zijn nieuwe ploeg hem kan bieden.

Bij Het Laatste Nieuws laat Evenepoel weten dat alles wat gestructureerder verloopt bij Red Bull-BORA-hansgrohe. "Op 1 januari zal bijvoorbeeld elke renner al zijn volledige stage- en wedstrijdplanning kennen voor 2026. Zo heb ik het wel graag." In principe wordt het voor Evenepoel een planning inclusief Tour en klassiekers of eentje inclusief Tour en Giro.

Red Bull kan de taken ook meer verdelen dan Soudal Quick-Step. "De ploeg telt, renners inbegrepen, ruim 200 mensen ook. Elk met hun eigen, specifieke functie en taken, die bij Soudal Quick-Step wat meer werden gecumuleerd. Tijdens mijn windtunneltests bij Specialized in Californië werd ik geassisteerd door een uitgebreide crew. Vroeger: drie man."

Remco Evenepoel prijst Dan Bigham

Daarnaast is het niet enkel de kwantiteit van de begeleiding die telt maar hun kwaliteit. "Vooral de inbreng van aerodynamicafreaks Dan Bigham (Head of Engineering, red.) en Jonny Wale (Technical Performance Manager, red.) was enorm. Niet dat ze nog heel veel konden veranderen. Hun kleine, soms zotte ideetjes hadden wel toegevoegde waarde."

Voorts is Evenepoel blij dat de hele heisa rond zijn transfer achter de rug is. "Het is fijn om te kunnen vooruitblikken. De afgelopen maanden had ik toch de druk en de stress van de onderhandelingen en constant dingen te moeten verzwijgen van me afzetten. Op een bepaald moment was die zó groot geworden dat het links en rechts leidde tot mankementjes."





Evenepoel beseft dat paar procentjes het verschil maken

In een wereld die zo competitief is als het huidige profwielrennen kun je je dat eigenlijk niet verloorloven. "Die paar procent minder zijn heeft op dat hoge niveau al snel invloed op je gevoel en op de resultaten." Dan dreigen al snel ineens enkele renners beter te zijn.