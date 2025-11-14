Plan A en plan B op tafel: nog twee opties voor seizoensstart van Remco Evenepoel

De voorbereiding van Remco Evenepoel op het wielerjaar 2026 krijgt stilaan vorm. Binnen zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe liggen twee mogelijke scenario's klaar, maar de definitieve keuze volgt pas later.

Twee scenario’s voor Evenepoel

Tijdens een dubbelinterview voor Het Laatste Nieuws met Johan Museeuw maakte Evenepoel duidelijk dat er twee pistes bestaan. “Op dit moment ligt een plan-A en een plan-B op tafel”, klinkt het bij Remco Evenepoel. Beide opties draaien rond een centrale deelname aan de Ronde van Frankrijk. Hoewel de Tour de France de rode draad vormt, benadrukte hij dat de deelname nog niet volledig vastligt. “In principe wel, al staat ook dát nog niet 100% vast”, klonk het.

Het parcours van de 113de editie werd onlangs in Parijs voorgesteld en spreekt hem aan. Hij omschreef het als “Wat atypisch Tour”, met een mix van uiteenlopende etappes en een uitdagend profiel. “Lastig. Vanalles wat, overal. Maar wel aantrekkelijk. Het wordt opnieuw een leuke challenge. Maar er zijn nog andere mooie doelen.”

Klassiek traject of Giro-Tour combinatie

Het eerste plan omvat een klassieke campagne met voorjaarswedstrijden, terwijl het tweede scenario een combinatie van Giro en Tour voorziet. “Het eerste bevat een klassieke campagne, het tweede de Giro”, stelde Evenepoel. De uiteindelijke keuze hangt af van het rittenschema van de Ronde van Italië, dat binnenkort bekendgemaakt wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met trainingsbelasting en het wereldkampioenschap later in het seizoen.

Na de Tour wil hij zich opnieuw opladen richting de Canadese wedstrijden Québec en Montréal, met het WK als ultiem doel. “Na de Tour zal de stekker er dus opnieuw uitgaan om me vervolgens, via onder meer de GP’s Québec en Montréal, klaar te stomen voor de Canadese regenboogkoersen.”





Feedback van de ploeg

De renner gaf beide voorstellen zelf door aan zijn team. “De ploeg gaat ze nu bekijken en er feedback op geven. Feit is wel dat in beide gevallen opofferingen zullen moeten worden gedaan voor bepaalde wedstrijden.” Het is duidelijk dat keuzes noodzakelijk zijn en dat niet alle koersen in het programma passen.

Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen blijven in het klassieke plan mogelijk. “Ook in geval van een combo Giro-Tour is wel iets mogelijk qua eendagswerk, maar dan is de foutenmarge wel kleiner. Zolang het maar niet ten koste gaat van het ideale traject richting Tour.” Hij benadrukte bovendien het belang van samenwerking met zijn nieuwe ploeggenoten. “Ik moet ook zo snel mogelijk ingespeeld geraken op mijn nieuwe ploegmaats. En omgekeerd.”

Voorbereiding richting 2026

Evenepoel geniet momenteel van vakantie met zijn echtgenote Oumi. Daarna volgt een trainingsperiode in Calpe, waarna in december een ploegstage op Mallorca gepland staat. De feestdagen brengt hij door in België, om vervolgens opnieuw naar Spanje te trekken. Het seizoen start pas in februari. “Beginnen aan het seizoen doe ik pas in februari, in de Ronde van de Algarve of de UAE Tour, afhankelijk van wat de ploeg wil. Zeker niet vroeger”, besluit onze landgenoot.