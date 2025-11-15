Sven Nys ontkent groot werkpunt Thibau Nys niet en is scherp voor zijn zoon: "Dramatisch"

Sven Nys windt er geen doekjes om als zoon Thibau op bepaald vlak nog een werkpunt heeft. Die conclusie kan wel getrokken worden na de cross in Merksplas.

Thibau Nys had het elke keer zichtbaar moeilijk met een zandstrook en dat werd naarmate de cross vorderde alleen nog maar erger. Het viel zijn vader Sven ook op hoe vaak er van fiets werd gewisseld, over de ploeggrenzen heen. Ook Thibau deed daar aan mee. "Ik denk dat hij paar keer van profiel veranderd is", uit Sven zijn vermoeden bij PlaySports.

"Als je dan elke ronde een dramatische zandbak afwerkt, kan je dat niet blijven rechttrekken. Conditioneel was het goed, maar technisch zag het er echt niet goed uit." Zo stak Sven Nys de scherpe mening over de prestatie van zijn zoon niet onder stoelen of banken. Nochtans heeft Thibau nog lang geprobeerd om Joris Nieuwenhuis het moeilijk te maken.

Thibau Nys kraakt mentaal na moeilijke zandpassages

"Ik denk dat hij het tempo van Joris wel aankon, maar dan kom je aan die zandbak. Je weet dat het daar niet fout mag lopen. Dan loopt het daar fout en breekt het ook mentaal, ook al rijdt hij op het einde nog lek." Sven Nys zag dat het ook een mentaal spelletje begon te worden. Na de laatste keer door het zand leek Thibau er wel genoeg van te hebben.

"Als je perfect door de zandbak komt, was de jacht nog geopend. Conditioneel was het wel çava, maar crosstechnisch was het dramatisch." Dat zijn zware termen die Sven Nys in de mond loopt. De problemen van Thibau in het zand zijn natuurlijk niet nieuw. Nochtans is Sven wel van mening dat zijn zoon er al stappen in heeft gezet.





Op EK ging het beter voor Thibau

Hij verwijst naar het recente EK als een voorbeeld. "Vorige week in Middelkerke deed hij het zeer goed. Het gaat met ups en downs. Ik moet zelf niet zeggen dat het deze keer slecht was. Hij zal dat zelf ook wel beseffen.