Het ziet er somber uit: Jurgen Mettepenningen deelt nieuwe update over Eli Iserbyt

Foto: © photonews

Eli Iserbyt staat nog altijd aan de kant nadat hij is hervallen in zijn blessure. De volgende controle in het UZ in Gent wordt bepalend voor zijn carrière.

Zo'n tien dagen geleden kondigde Eli Iserbyt aan dat hij nog een maand extra rust zal inbouwen. De voormalige Belgische kampioen stelde dat hij daarna opnieuw onderzoeken zal ondergaan om en hoopt dat er beterschap komt.

Ploegmanager Jurgen Mettepenningen gaf bij VRT1 nog eens een update over Iserbyt. "Die testen over twee weken zullen allesbepalend of toch veel bepalend zijn." Bepalend voor zijn carrière? "Dat spreek ik niet graag uit."

Mettepenningen ziet het niet goed in voor Iserbyt 

"We gaan eerst kijken wat dit seizoen betreft, maar ik denk dat de logica wel zal uitwijzen dat dit seizoen bijna onhaalbaar is. En dan moeten we kijken wat de toekomst brengt. Maar hij is niet aan het trainen op dit moment, dat is geen goed teken."

Toch moest Mettepenningen toegeven dat het er niet goed uitziet voor Iserbyt. "Het wordt een lastig verhaal. Ik zeg niet bepalend voor zijn carrière, maar zeker wel voor de komende weken en maanden."

"Ik heb elke dag contact met Eli. Ik had gevraagd om mee te komen naar Hamme, maar het was nog iets te moeilijk voor hem om zich in de cross te bevinden. Dat begrijp ik ook wel, want mentaal is het wel heel lastig voor hem."

